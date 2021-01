Mauvais lapin continue de fournir des interviews à différents médias internationaux pour parler de sa vie et d’épisodes que beaucoup ignoraient, comme la dépression qu’il a combattue jusqu’à récemment.

Dans une récente interview avec le journal El País, le Portoricain a avoué qu’il lui était difficile de garder la raison. “Certains jours, c’est difficile, mais je n’ai pas eu le temps de devenir fou”, a-t-il dit en riant à propos de son emploi du temps chargé.

«Récemment, je sais à 100% ce que j’ai accompli, peut-être un an ou six mois. Mais jusque-là, plusieurs fois j’ai oublié, Il avait l’impression d’être le gamin du supermarché. Quelque chose est arrivé et il a dit ‘diable’ puis ‘oh, n’attends pas, je l’ai ici’ “commenta-t-il en montrant sa poche sur un buteur

De la même manière, il a déclaré qu’en 2016 il avait pris une décision qui lui permettait de continuer. «De 2016 à 2018 j’ai disparu, j’étais coincé dans une capsule, sans rien savoir. Le monde m’a vu, mais je manquais », dit-il. C’est là qu’il s’est demandé qui il était et a décidé de faire une pause, il a voyagé de l’Argentine à son domicile, Porto Rico.

Benito Antonio Martínez Ocasio, le vrai nom du chanteur, était l’artiste n ° 1 mondial en 2020 sur Spotify et maintenant une nouvelle facette de l’acteur va commencer dans la série «Narcos: Mexique» et avec Brad Pitt jouera dans le film “Bullet Train”.

Un autre sujet dont il a parlé est le machisme, malgré le fait que ses paroles sont chargées de sexualité. «J’ai des fans de toutes sortes; les fans de la communauté LGBTQ et aussi, j’en suis sûr, les fans homophobes. Féministes et macho. J’ai la capacité de les accrocher à ce reggaeton et à ce vocabulaire », ajoute-t-il fièrement.

Récemment, Mauvais lapin elle a surpris des milliers de personnes en se déguisant en femme dans le clip de “Yo Perreo sola”. “Cela fait partie de moi et j’ai fini par être un révolutionnaire”, ajoutée.

