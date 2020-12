Mis à jour le 13/12/2020 à 17:23

La Équipe péruvienne de badminton Il a réussi à battre les délégations de l’Argentine, de la Colombie et de la Bolivie, lors du dernier championnat sud-américain pour adultes et jeunes de ce sport, qui s’est tenu au centre sportif 2 de la Videna. Après huit jours de compétition, nos sélectionnés ont remporté 68 médailles.

Le site sportif a été témoin de la consécration de «Team Peru» qui a ajouté 18 médailles d’or, 20 d’argent et 30 de bronze. Les catégories des moins de 17 ans et des moins de 19 ans ont ajouté 31 médailles, tandis que les catégories des moins de 15 ans et plus se sont retrouvées avec 37 médailles; à la fois individuellement et en équipe.

«Les garçons se sentaient à l’aise pour concourir à la maison. Nous sommes reconnaissants d’avoir atteint l’objectif dans un lieu en règle. Je dirige l’équipe nationale depuis un an, nous avons changé certains détails et je n’ai trouvé aucune résistance. Il est maintenant temps de célébrer les résultats », a déclaré Frank Dacal, chef de l’unité technique.

Daniela Macías (simple), Brayan Roque (simple), Danica Nishimura (double et mixte), Daniel Latorre (simple et double), Ian Moromisato (simple, double et mixte), Talli Chomchey et les soeurs Munar (en doubles) a triomphé de l’enceinte qui a été remodelée pour le Jeux panaméricains et parapanaméricains de Lima 2019.

«Je suis heureux d’avoir défendu mon titre en simple et en double. Le colisée est en bon état et cela nous a permis de bien performer. Le Pérou s’est avéré être à un très bon niveau », a souligné Daniela Macías, qui cherchera également sa qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo 2020.

Après la gestion effectuée par le Fédération péruvienne des sports de badminton (FDPB) Avec le projet spécial héritage de Lima 2019, plus de 90 athlètes ont concouru dans un site de première classe, conforme aux normes requises par la Fédération internationale de badminton.

Dans le cadre de la réactivation des compétitions, Sports Center 2 accueillera le Championnats nationaux juniors de badminton et de para badminton, du 26 au 30 décembre, suivant les protocoles établis par le ministère de la Santé (MINSA) et supervisés par Legado en tant qu’administrateur du siège.

