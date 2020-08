DETROIT (AP) Javier Baez a frappé deux circuits et les Cubs de Chicago sont devenus la deuxième franchise de l’histoire des ligues majeures à remporter 11 000 victoires, battant les Tigers de Detroit 9-3 lundi soir.

Seuls les Giants ont gagné plus, avec 11 179 victoires après avoir débuté à New York en 1883 et s’être installé plus tard à San Francisco.

Les Cubs, qui ont remporté leur première victoire en 1876, sont passés à 11 000-10 414. Les Dodgers de Brooklyn / Los Angeles sont juste derrière avec 10 996 victoires.

David Bote a réussi un circuit et a conduit en quatre points pour les Cubs de NL Central.

«Nous avons frappé beaucoup de balles dans l’autre sens ce soir et vous adorez voir ça, a dit Bote. ” Cela signifie que vous y êtes plus longtemps et que vous le voyez un peu plus profondément. C’est ce qui vous permet de le conduire. ”

Baez avait trois points produits.

«C’était vraiment très bien, a dit Baez, qui est entré dans le match avec un score de 0,122 à ses 12 derniers matchs. «J’ai eu du mal, mais je n’ai jamais arrêté de travailler. Aujourd’hui, j’ai enfin obtenu les résultats et l’équipe aussi. ”

Le partant des Cubs, Alec Mills (3-2), a remporté la victoire, abandonnant trois points sur sept coups sûrs et une marche tout en en retirant sept.

«Je n’ai pas lancé beaucoup de frappes au début, a-t-il dit. «Après la troisième manche, j’ai commencé à lancer beaucoup plus de balles rapides. Cela aide quand l’attaque marque des points – je ne voulais tout simplement pas commencer à marcher avec les gars et les laisser revenir dans le match. ”

Le meilleur espoir des Tigers, Casey Mize (0-1), a effectué son premier départ à domicile, accordant quatre points – trois mérités – sur cinq coups sûrs et deux buts en 3 1/3 de manches. Il en a retiré deux.

«Ce fut une assez mauvaise performance – je déteste ne pas pouvoir aller plus de 3 1/3 et mettre notre équipe en position de gagner, a-t-il dit. Je pense que le plus grand point d’apprentissage à partir de cela est que lorsque je lancais des lancers stressants, je saisissais le ballon et je me tendais. ”

«Je dois rester calme dans ces endroits et juste frapper mes taches, a-t-il dit.

Les Cubs ont pris une avance de 2-0 dans la deuxième manche avec deux retraits, en simple RBI par Bote et Nico Hoerner. Ian Happ a marché pour charger les bases, mais Anthony Rizzo est sorti sur le terrain suivant.

Jeimer Candelario avait un Grounder RBI pour les Tigers dans le troisième.

Les Cubs ont marqué quatre dans le quatrième, en commençant par le premier circuit de Bote sur l’enclos des releveurs de Chicago au centre gauche.

«L’enfant a très bien lancé le ballon ce soir, ce à quoi nous nous attendions après avoir vu son premier départ, mais nous avons pu nous adapter à ce qu’il faisait, a dit Bote. ” C’est la clé, peu importe à qui vous faites face. Vous devez retirer ce qu’ils font bien. ”

Hoerner a atteint sur une erreur, a volé le deuxième et a pris le troisième sur un flyball. Cela a mis fin à la nuit de Mize et Rizzo a accueilli Tyler Alexander avec un single RBI. Baez a suivi avec un circuit de deux points pour porter le score à 6-1.

«Il avait besoin d’attaquer plus et d’obtenir des retraits au début afin d’approfondir le jeu, a déclaré le manager des Tigers, Ron Gardenhire. «Nous sommes ravis de lui. Cela prend du temps, mais il y arrivera. ”

Le circuit de deux points de Christin Stewart au septième a réduit le déficit à 6-3.

Baez a frappé un home run en solo dans le neuvième et Bote a ajouté un simple de deux points.

CUBS GAGNE

Les Cubs ont remporté leur premier match contre Louisville le 25 avril 1876. Ils ont remporté 10 000 victoires contre les Astros de Houston le 23 avril 2008.

SUIVANT

Les équipes jouent le deuxième de trois matchs mardi soir, avec Spencer Turnbull (2-2, 3,65) partant contre Tyler Chatwood (2-1, 5,40), qui sera activé à partir de la liste des handicapés de 10 jours. Chatwood (arrière) a lancé pour la dernière fois le 6 août.

Plus AP MLB: https://apnews.com/MLB et https://twitter.com/AP-Sports