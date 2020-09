Baker Mayfield a fait la une des journaux plus tôt pendant l’intersaison lorsqu’il a déclaré qu’il s’agenouillerait «absolument» pendant l’hymne national avant les matchs de la NFL.

Un jour avant l’ouverture de la saison des Browns contre les Ravens, cependant, le quart-arrière a déclaré qu’il avait changé d’avis. Mayfield, dans un communiqué publié sur Twitter, a déclaré qu’il se lèverait pendant l’hymne. Il dit que sa décision est intervenue après avoir regardé le match d’ouverture de jeudi soir entre les Chiefs et les Texans et la vidéo publiée par les joueurs des Dolphins.

“Après avoir regardé le match de jeudi et également regardé la vidéo des joueurs des Dolphins, cela montre qu’il ne s’agit pas de savoir qui est debout ou qui s’agenouille pour l’hymne”, a déclaré Mayfield. “Mais au lieu de cela, se rassembler et agir pour créer un réel changement. Aussi après avoir lu de nombreuses lettres et messages au cours des dernières semaines, on m’a montré (sic) qu’un geste tel que s’agenouiller ne fera que créer plus de division ou de discussion sur le geste. , plutôt que d’être une solution aux problèmes actuels de notre pays. Cela étant dit, je choisis de défendre les deux hymnes pour montrer respect, amour et unité à toutes les personnes impliquées. “

Mayfield a ajouté que même s’il défendrait l’hymne, il respecte tous ceux qui ne le peuvent pas.

“Je respecterai tous mes coéquipiers quelle que soit leur décision”, a déclaré Mayfield. “Nous avons eu des discussions constructives sur ce à quoi ressemble le vrai changement, et ce changement nous amène tous ensemble. Mon cœur est encore plus passionné qu’il y a des mois, car nous ne sommes pas près d’être là où notre pays a besoin. J’adore ce pays, mais ces défis et cette adversité sont une opportunité pour des changements indispensables pour des problèmes qui durent depuis trop longtemps. Cela dépendra de la façon dont nous gérons l’adversité et profitons de nos opportunités. “

Il a ajouté qu’il souhaitait annoncer cette décision à l’avance afin de ne créer aucune distraction dimanche.

“Je publie ceci maintenant, donc ce n’est pas une discussion le jour du match”, a déclaré Mayfield. “Et donc la discussion peut continuer à porter sur la façon d’améliorer notre pays, au lieu de nous diviser. Notre équipe est prête à se battre pour nos objectifs sur et en dehors du terrain. “

Si la décision de Mayfield de ne pas protester pendant l’hymne a plu à certains, d’autres ont été bouleversés par son renversement.

J’écris un livre dans lequel j’ai interviewé des dizaines d’athlètes HS et universitaires qui se sont agenouillés pendant l’hymne. Ils ont fait face à des menaces de mort et au mépris sans publicité ni renommée à montrer. @bakermayfield pourrait apprendre quelque chose de leur courage. Si la bravoure était facile, nous serions tous courageux. – Dave Zirin (@EdgeofSports) 12 septembre 2020

Baker Mayfield change d’avis pour s’agenouiller APRÈS que les fans huent une démonstration d’unité même pas pendant l’hymne national? C’est le privilège du pic blanc https://t.co/cnvncZE6Uh – 𝐄𝐱𝐚𝐯𝐢𝐞𝐫 𝐏𝐨𝐩𝐞 (@exavierpope) 12 septembre 2020

Baker Mayfield a été abordé par des flics à l’université, il a vécu après cette rencontre. mais bien sûr, faites en sorte que cela concerne l’étiquette de l’hymne et une culture arbitraire «qui divise», et non les Noirs qui ne vivent pas après des rencontres avec la police. – mike taddow (@taddmike) 12 septembre 2020