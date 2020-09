Cela fait presque 30 ans depuis leur dernier affrontement avec la NFL, mais la mention de l’ancien quart-arrière de Cincinnati Boomer Esiason évoque toujours un rire de l’ancien quart-arrière de Cleveland, Bernie Kosar.

Kosar ralentit sa cadence avant de faire une simple demande.

“S’il appelle, dites-lui que notre grande blague était qu’il gagnerait le match en début d’année”, a déclaré Kosar à Sporting News avant d’élever la voix pour livrer le punchline. “Alors je gagnerais celui qui comptait.”

PLUS: le classement de puissance NFL de SN à l’approche de la semaine 2

Quand Esiason entend cela, le rire devient un moment de rire. Il est prompt à proposer une légitime défense statistique.

“Dites à Bernie que je pense que j’ai eu une fiche de 16-7 ou 17-7 contre les Browns”, a déclaré Esiason. “Je pense que c’est ce que c’était.”

Les totaux sont un peu gonflés, mais les sentiments viennent avec un respect mutuel entre les quarts devenus analystes. Kosar et Esiason représentent le cœur de la bataille de l’Ohio à la fin des années 1980, lorsque la course centrale de l’AFC était presque toujours en jeu.

C’est le chapitre le plus vénéré de la rivalité dans l’État entre les Bengals et les Browns. Maintenant, Kosar et Esiason espèrent que les gagnants du trophée Heisman, Baker Mayfield et Joe Burrow, le ramèneront dans leurs franchises respectives. Mayfield et Burrow auront leur premier face-à-face lorsque Cincinnati se rendra à Cleveland pour “Thursday Night Football” lors de la deuxième semaine.

“Je pense que cela parle plus de ce que les franchises ont vécu ces derniers temps qu’autre chose”, a déclaré Esiason. “Vous aimeriez espérer que le prochain groupe de gars nous ferait disparaître dans le passé, mais à la fin de la journée, j’aime dire que nous avons eu Sam Wyche, Marty Schottenheimer et beaucoup de grandes personnalités des deux côtés.”

Ces comparaisons valent la peine d’être faites lorsque l’on regarde vers l’avenir.

Boomer contre Bernie

Esiason est arrivé à Cincinnati en tant que choix de deuxième tour en 1984, et il a été initié à la rivalité avec les Browns lors du premier trajet en bus vers Cleveland cette saison.

“De notre côté, c’était ce que cela signifiait pour Paul Brown, de son vivant, de battre les Browns et à quel point il était important que ce soit le cas”, a déclaré Esiason. “Je me suis assis à côté de l’entraîneur Brown, et il m’a parlé de l’histoire et de l’intensité. J’ai vraiment compris cela rapidement.”

Esiason ferait son premier départ contre Cleveland le 10 novembre 1985. Kosar, une recrue des Browns, attendait. Esiason a remporté les deux premiers affrontements, mais c’était une réunion du 14 décembre 1986 qui a eu des implications en séries éliminatoires pour les deux équipes.

Cleveland et Cincinnati ont rencontré la division sur la ligne, et Kosar a pris le premier tir dans un Riverfront Stadium enragé.

“Sur la route, j’ai une croyance philosophique”, a déclaré Kosar. “Vous voulez donner le tempo en tant que jeune quart-arrière en étant agressif lors de votre premier jeu. J’aime lancer des bombes lors du premier jeu, et généralement avec un quart-arrière de 22 ans qui ne va pas bien sur la route pour gagner la division, surtout au milieu des années 80. Cela a fini par fonctionner. J’ai frappé une bombe sur Reggie Langhorne. Cela a calmé la foule et a montré que je suis là. Nous sommes là. “

PLUS: 10 faits intéressants de la semaine 1 de la NFL

Cleveland a gagné 34-3 et la rivalité a pris une nouvelle vie au cours des prochaines saisons. Kosar a mené les Browns au match de championnat de l’AFC en 1986, 1987 et 1989. Esiason a remporté le titre de MVP de la NFL en 1988 et Cincinnati s’est qualifié pour le Super Bowl 23. Esiason avait un avantage de 6-4 face à Kosar sur le terrain. , mais c’est la façon dont les deux quarts rappellent les détails avec une précision remarquable qui se démarque encore plus.

Esiason a rappelé le centre Dave Rimington hurlant sur ses coéquipiers sur la ligne de touche lors d’une défaite brûlée par le congélateur à Cleveland le 13 décembre 1987, et a plaisanté: «Peut-être qu’il était aligné contre Bob Golic. Il se souvient s’être disputé pendant 10 minutes sur “Monday Night Football” avec l’officiel de la NFL Bob McElwee au stade municipal après qu’un touché a été rappelé lors du match de 1990.

“Je pensais que je les avais totalement confus pour qu’ils annulent l’appel”, at-il déclaré. “C’est à quel point je les avais proches. Nous avons quand même marqué le TD, mais c’est comme ça que ça s’est passé dans ces matchs.”

Ces confrontations sont désormais des légendes de tabourets de bar pour les franchises dont les robinets sont à sec. Cleveland a la plus longue sécheresse en séries éliminatoires en 17 saisons. Cincinnati a la plus longue sécheresse de victoires en séries éliminatoires en 29 saisons.

Pourquoi est-ce que Boomer et Bernie viennent encore? Parce que les fans attendaient quelque chose de bon pour parler. Mayfield et Burrow pourraient offrir cette opportunité.

(.) https://images.daznservices.com/di/library/sporting_news/15/76/kosar-esiason-getty-ftr-091620jpeg_rorymbuqjncozygkhwynz29e.jpeg?t=-1759514196&w=500&quality=80 La bataille de l’Ohio a été dormant depuis l’âge d’or de Bernie Kosar, à gauche, et de Boomer Esiason dans les années 1980.

Pression sur Mayfield

Cleveland a la bonne personnalité au quart-arrière.

Les Browns ont repêché Mayfield avec le choix n ° 1 en 2018 après une saison 0-16, et l’attitude impétueuse du vainqueur du trophée Heisman était une secousse bien nécessaire pour la franchise après le licenciement de l’entraîneur Hue Jackson.

Mayfield a établi un record de recrue avec 27 touchés et a ébranlé la base de fans avec son fanfaron. Cleveland a accumulé des talents – y compris le receveur vedette Odell Beckham Jr. – avant la saison 2019.

Cela s’est retourné contre lui. Mayfield a subi une deuxième crise qui a coïncidé avec une saison 6-10 sous Freddie Kitchens, qui a également été licencié. Maintenant, Mayfield est son troisième entraîneur en trois ans avec Kevin Stefanski.

“Beaucoup d’absurdités se sont déroulées autour de lui ces deux dernières années”, a déclaré Esiason. “Ils ont amené des personnalités et des joueurs de renom et ils n’ont jamais été à la hauteur. Une grande partie de cela va aux relations avec les joueurs sur le terrain. Espérons que Kevin réussisse.”

En brisant Mayfield, Kosar donne une réponse mesurée – même s’il sait que les fans ne veulent pas entendre cela après une défaite de 38-6 contre Baltimore et le quart-arrière de troisième année Lamar Jackson lors de la semaine 1.

En bref, Mayfield a besoin de plus de temps dans un nouveau schéma.

“Plusieurs entraîneurs et plusieurs systèmes en plusieurs années”, a déclaré Kosar. “Dans une situation normale, ce ne serait pas facile de faire les choses correctement. Maintenant, vous n’avez ajouté aucun OTA, aucun véritable mini-camp, aucun match de pré-saison, aucun contact réel et aucun vrai calendrier. Si jamais vous aviez un scénario pour mettre une équipe et une infraction derrière, c’est l’un d’entre eux.

“Je le crois vraiment, même si cela ressemble à BS”, a déclaré Kosar. “Mais les fans et les autres ne veulent pas entendre ça.”

Esiason a déclaré que Mayfield devrait continuer à s’améliorer avec la présence du quart-arrière suppléant Case Keenum, qui a travaillé avec Stefanski dans le Minnesota. La semaine 2 offre une chance de calmer ces critiques, au moins pendant une semaine.

“Il apprendra à se préparer et à avoir un autre gars dans la salle qui comprend l’offensive que Kevin est en train de mettre”, a déclaré Esiason. “Je sais que c’est un peu en retard sur le 8-ball pour Baker parce que c’est trois coordinateurs offensifs en trois ans et qu’il avait des personnalités vraiment floconneuses autour de lui, mais la pression est sur lui maintenant.”

SEMAINE 2 PHOTOS: Tout droit | Contre la propagation

Construire avec Burrow

Cincinnati a touché le fond des vestiges de l’ère Marvin Lewis lors de la première saison de Zac Taylor. Les Bengals ont terminé 2-14 en 2019, mais ils ont repêché leur propre vainqueur du trophée Heisman à Burrow – un transfert à Athènes, Ohio, originaire de l’État de l’Ohio et champion national à LSU.

Kosar, originaire de Youngstown, connaît l’angle du héros de sa ville natale. Il a été impressionné par le discours de Heisman de Burrow, mais il a été tout aussi impressionné par le trajet de dernière minute de Burrow lors de la semaine 1 contre les Chargers dans une défaite de 16-13.

“C’était le sang-froid qu’il avait dû mener le drive et effectuer certains de ces lancers”, a déclaré Kosar. “Certains de ces lancers du quatrième quart – moins de deux minutes, pour mettre son équipe en position de gagner étaient presque comme des vétérans.”

Esiason a rencontré Burrow lors de la cérémonie du trophée Heisman et s’est dit: “Cet enfant a la marchandise.” Esiason a également été impressionné par l’équilibre de maturité et de confiance de Burrow.

Burrow en aura besoin pour mener une véritable reconstruction. Il a mené la course potentiellement gagnante lors de la semaine 1, mais les Bengals ont perdu après que Randy Bullock ait raté un panier de 31 verges à la fin du temps.

“Cet enfant va surmonter ce qui est devenu et ce que l’on appelle le ‘Bengaldom'”, a déclaré Esiason. «’Bengaldom’ est l’endroit où votre botteur blesse deux mollets dans un match et rate le panier (explétif) de match nul. ‘Bengaldom’ est une pénalité d’interférence infligée à votre receveur alors qu’il attrape la passe de touché gagnante. Ce sont tous les choses négatives qui arrivent aux Bengals.

“Je crois que Joe Burrow a une attitude gagnante et son attitude va surmonter cette négativité qui s’est accumulée au fil des ans”, a-t-il déclaré. “Il va être le gars qui ramènera les Bengals à la respectabilité.”

Une suite digne?

Ce long chemin vers la respectabilité commence lors de la deuxième semaine. Il n’est jamais trop tôt pour jouer dans un match incontournable, mais un départ 0-2 dans un AFC Nord qui comprend Pittsburgh et Baltimore serait difficile à surmonter.

Vous devez gagner la bataille de l’Ohio pour suivre le rythme, et Esiason pense que Mayfield subit davantage de pression lors de la deuxième semaine.

“Baker Mayfield en est à sa troisième année”, a déclaré Esiason. “Il n’a pas bien joué la semaine dernière. Toute l’équipe n’a pas bien joué, mais il n’a pas bien joué. Dans la NFL, vous voulez gagner sur la route. … Vous devez faire ce que Ben Roethlisberger a fait. (Lundi) soir. Vous devez faire ce que Kyler Murray a fait. Vous devez faire ce que Russell Wilson a fait à Atlanta. ”

Burrow fera son premier départ sur la route, et Kosar pense que cela sera facilité sans la présence du “Dawg Pound” à Cleveland.

“Vous êtes en mesure d’entendre pendant la cadence ce que la défense vérifie sur vos mouvements et vos changements”, a déclaré Kosar. “C’est énorme pour un jeune quart-arrière, ce n’est généralement pas quelque chose dont ils peuvent profiter. Vous pouvez voir que Joe Burrow a été suffisamment entraîné au point que ce sont des avantages. En général, il aurait été un débutant à affronter. 70 000 fans qui lancent des os de chiens hurlants. Maintenant, il n’a plus à faire face à cela. ”

Les deux quarts font face à la pression que tous les anciens choix de n ° 1 et les vainqueurs du trophée Heisman doivent affronter à long terme. Mayfield a encore le temps de retourner le scénario avec une équipe talentueuse à Cleveland. Il est 3-1 contre les Bengals. Burrow peut faire une déclaration avec sa victoire contre les rivaux de l’État. Cela fait partie du baptême qu’Esiason et Kosar ont subi dans les années 1980.

“En tant que quart-arrière, nous devons traverser l’enfer des quarts pour atteindre le paradis des quarts”, a déclaré Esiason. «C’est là que se trouve Baker Mayfield en ce moment, et malheureusement où se trouve Joe Burrow – et c’est à cause d’un manque d’expérience.

L’opportunité de sortir de l’autre côté existe, cependant, et avec la chance d’un véritable renouveau de rivalité qui monte et descend de l’Interstate 71. Kosar, qui apprécie toujours cette amitié avec Esiason aujourd’hui, croit en cette promesse.

Il est temps que la rivalité Bengals-Browns ne soit plus une question de rire.

“Je n’ai pas lancé de passe à Cleveland depuis 1993, et la quantité d’amour et de respect que les gens me montrent est vraiment humiliante”, a déclaré Kosar. “Je pense qu’une grande partie des Browns, des Bengals, de Baker et de Joe Burrow. Ce sont absolument les types de base qui peuvent ressusciter une franchise. Ils devraient être des équipes de type éliminatoire et faire ressusciter cette bataille de l’Ohio.”