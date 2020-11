Carlos Sainz, qui avait remonté de dix positions dans le Grand Prix de Turquie, a de nouveau donné une leçon de conduite à Bahreïn. A cette occasion, malgré un ensemble de moyens de moins que ses rivaux, l’Espagnol a su conserver les pneus et a fait de grands dépassements pour terminer cinquième dans une course qui partait à dix places. Lewis Hamilton, pour sa part, a mené de bout en bout à Bahreïn, où il a remporté sa 95e victoire en Formule.

Au-delà du nouveau triomphe d’Hamilton ou du retour de Carlos Sainz, le Grand Prix de Bahreïn a été marqué par l’accident brutal de Grosjean au départ. Après un contact avec Kvyat, sa voiture est allée contre le mur, a pris feu et s’est cassée en deux. Malgré cela, et bien qu’il ait été piégé dans le feu pendant 27 secondes, le Français a pu sortir de la voiture de son propre pied.

Visiblement stupéfaits, les larmes qu’ils ont vues dans le garage de Haas se sont transformées en sourires quand il a été confirmé qu’il était stable. Pourtant, il a été transporté par avion à un hôpital pour voir s’il avait des os cassés. Si c’est le cas, Grosjean ne montera plus jamais dans une voiture de Formule 1, car c’était sa dernière saison dans le grand cirque.

Un jour où le halo, le mur et les ceintures de sécurité fonctionnaient parfaitement; les opérateurs, également dix dans l’accident de Grosjean, ont réparé les garde-corps en un temps record pour que la course puisse reprendre un peu plus d’une heure plus tard. Il y avait toujours un nouvel incident dans le point culminant. Kvyat, qui était le pilote qui a touché Grosjean, a fait de même avec Stroll et son Racing Point s’est renversé, bien que rien ne se soit passé non plus.

Le Grand Prix de Bahreïn a repris après la voiture de sécurité et Lewis Hamilton a ajouté une victoire confortable sur cette piste. C’était aussi une course facile pour Verstappen, qui a dépassé Bottas au départ et a réussi à terminer deuxième. Sergio Pérez aurait pu les accompagner tous les deux sur le podium mais il a cassé son moteur à deux tours de l’arrivée, c’est pourquoi ce Grand Prix a pris fin après la voiture de sécurité. Le problème mécanique a permis à Albon de terminer troisième, un pilote que Sergio Pérez aspire à relever chez Red Bull la saison prochaine.

Pour la quatrième place, il n’y a pas eu de combat. McLaren, dans le but de terminer troisième du championnat du monde des constructeurs, n’a pas voulu de guerres entre Lando Norris et Carlos Sainz, elle a donc choisi de profiter aux Britanniques car il était en avance. Jusqu’à ce qu’il y ait un nouveau et spectaculaire retour de Carlos Sainz. Au total, il a progressé de dix positions en dépassant parmi lesquelles se démarque celle qui a fait Leclerc, qui sera son coéquipier chez Ferrari la saison prochaine. Avec Sergio Pérez et Stroll dehors, McLaren a réussi à couper un bon nombre de points à Racing Point dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs. De plus, il a étendu son avantage sur Renault et Ferrari.

Pierre Gasly a terminé sixième et Ricciardo, Bottas, Ocon et Leclerc ont complété la zone de points derrière lui. En dehors de cette zone, se trouve Vettel, qui est venu sur le podium du Grand Prix de Turquie.