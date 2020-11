Dans un circuit qui aime Carlos Sainz Mais comme McLaren ne va pas bien à cause des basses températures et de la mauvaise adhérence sur la piste, le pilote madrilène ne pouvait pas faire plus que treizième de la séance de qualification pour le Grand Prix de Turquie. Bien que Sainz ne soit pas dans le top dix des essais libres, tous ont été menés par Max verstappen, également Q1 et Q2. Malgré cela, il a dû se contenter d’être deuxième après Balade Lance a atteint le premier pôle de sa carrière. Le troisième a été son coéquipier Sergio Perez.

Lewis Hamilton, qui a la possibilité de se proclamer sept fois champion du Grand Prix de Turquie, partira sixième derrière Albon et de Ricciardo. C’est la première fois cette saison que Mercedes ne décroche pas la pole; et est-ce que Bottas a été neuvième derrière Ou avec et de Raikkonen. Giovinazzi a été le pilote qui a terminé le top 10.

Comme Carlos Sainz, Votre partenaire Lando Norris a été éliminé en Q2, même si les Britanniques commenceront le onzième Grand Prix de Turquie. Derrière lui, et devant Sainz, il sortira Vettel; Oui Leclerc Il le fera derrière les Espagnols. Et c’est que les Ferrari n’ont pas non plus pu atteindre Q3.

McLaren, obligé de revenir s’il veut se battre pour le podium

Oui, les deux Renault l’ont fait, donc Lando Norris et Carlos Sainz sont obligés de revenir dans le Grand Prix de Turquie s’ils veulent garder McLaren dans la lutte pour la troisième place du championnat du monde des constructeurs. Actuellement, cette position est occupée par Renault avec un point d’avance sur Racing Point et McLaren. Les pilotes Racing Point partiront à Istanbul premier et troisième; les pilotes Renault, cinquième et septième; et les onzième et treizième McLaren.

En ce qui concerne Q1, il y a eu jusqu’à deux drapeaux rouges dans cette session. Un à cause de la pluie et un autre à cause de la sortie de piste de Grosjean. Carlos Sainz Oui Hamilton Ils étaient treizième et quatorzième, respectivement, et ont échappé de justesse car un drapeau jaune ne leur permettait pas d’améliorer leur temps. Certains pilotes ont fait et feront l’objet d’une enquête après les qualifications.

Qualification pour le Grand Prix de Turquie