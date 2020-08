Le Miami Heat tentera de balayer une série éliminatoire des Indiana Pacers pour la première fois de leur histoire face à face lundi lors du quatrième match de leur affrontement de premier tour de la Conférence Est dans la bulle de la NBA près d’Orlando.

En prenant une avance de 3-0 dans le meilleur des sept séries, les Heat ont dominé la plupart des aspects des matchs, menant à une marge de victoire moyenne de 10 points.

La victoire 124-115 de Miami lors du troisième match samedi a été fortement impactée par les lancers francs. Le Heat est allé 52 fois sur la ligne et en a fait 43, tandis que les Pacers n’ont tenté que 28 tirs fautifs et en ont fait 21.

Les deux entraîneurs ont noté la disparité dans leurs commentaires d’après-match. Un seul avait une explication.

“Je ne peux pas expliquer ça”, a insisté l’entraîneur des Pacers Nate McMillan. “Je veux dire, 52 lancers francs, c’est ridicule. Ils en ont eu 24 à la demie, (Jimmy) Butler en tire 20. Ce sont les séries éliminatoires. Je ne peux pas l’expliquer.”

Pendant ce temps, l’entraîneur du Heat, Erik Spoelstra, a affirmé que le défilé à la bande caritative faisait partie du plan de match de son équipe.

“Cela vous aide à contrôler le rythme et la teneur du jeu”, a expliqué Spoelstra. “Donc, quand ils partaient en course et gagnaient un peu d’enthousiasme, Jimmy trouverait un moyen ou Bam (Adebayo) ou quiconque trouverait un moyen d’atteindre la ligne des lancers francs. Cela vous aide simplement à régler les choses. C’est une grande compétence qui nous ne prenons pas pour acquis.

“Dans un match éliminatoire, pouvoir avoir 20 tentatives de lancers francs (par Butler) – et ce sont toutes des collisions. Ce n’est pas comme s’il se frayait un chemin vers la ligne. Il met son corps là-dedans et dessine le contact et vous obligeant à passer l’appel. “

Chaque équipe ayant disputé trois matchs éliminatoires jusqu’à samedi, Miami a mené tous les clubs avec 35,0 tentatives de lancers francs par contraste. Les Pacers avaient 23,3.

Une autre bande derrière laquelle les Heat ont excellé est la ligne à 3 points. Alors qu’ils ont fait 14,7 trios par match avec une précision de 42,7%, deuxième meilleur de la ligue, les Pacers ont tiré 37,4% sur seulement 11,3 tentatives, le quatrième moins de toutes les équipes.

Les Heat ont réussi un score équilibré à leur succès, avec Butler (24,3), Goran Dragic (22,7), Tyler Herro (16,7), Adebayo (15,3) et Duncan Robinson (15,0) en moyenne 15 points ou plus par match.

Robinson a été la plus grande surprise, égalant Dragic pour la tête de la série en 3 points (11) tout en tirant 55,0% de profondeur et 56,5% dans l’ensemble.

À l’autre bout de la piste, alors que le Heat a réussi à maintenir TJ Warren à 19,7 points par match, le gardien des Pacers Malcolm Brogdon a fait un gros travail, avec une moyenne de 24,3 points tout en trouvant le temps de mener tous les clubs dans les passes décisives avec 33. à travers trois jeux.

Miami n’a besoin que d’une victoire de plus pour enregistrer sa quatrième victoire consécutive en séries éliminatoires contre l’Indiana depuis 2012, bien qu’aucune des trois précédentes ne se soit produite en moins de six matchs.

Si les Pacers peuvent étendre cette série à six, il est possible qu’ils puissent récupérer la vedette Domantas Sabonis de son problème de fasciite plantaire.

Sabonis est revenu dans la bulle ce week-end et est entré en quarantaine, assurant qu’il ne pourra pas jouer lundi.

– Médias au niveau du champ