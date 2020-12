Le modèle brésilien explosif Dayane mello révolutionner l’Italie. Il participe actuellement à “ Big Brother ”, avec ce que cela implique au niveau de la notoriété et des répercussions, et il a été à la maison pendant la “ réalité ” quand il s’est ouvert sur la prétendue relation secrète qu’il entretenait avec Mario Balotelli, maintenant un attaquant pour Monza en deuxième division italienne.

L’influenceur a révélé de nombreux secrets ouvertement et en public lors d’une conférence qui n’est pas gaspillée: «Au cours des dix dernières années, nous nous sommes vus à plusieurs reprises. Quand je suis arrivé en Italie, il était très jeune et déçu en amour. Je ne voulais pas de relation.

«Il est allé à Manchester et je suis resté en Italie, mais nous sortions ensemble trois mois avant son départ. Puis nous nous sommes revus lorsque j’ai rompu avec Stefano (Sala), le père de ma fille. Mais chaque année, à un moment de ma vie, nous nous sommes vus “a ajouté Dayane Mello, qui semble en savoir un peu plus sur la vie de l’attaquant italien.

Le côté le plus romantique de Balotelli

D’un autre côté, le modèle Rio raconte que Balotelli est un homme très romantique et attentionné: «C’est un garçon très spécial, je l’aimais beaucoup et je pense que je l’aime. Il a fait tellement de choses pour moi … Il a mis cent roses rouges dans ma voiture et a réservé un restaurant rien que pour nous, avec la table au milieu du restaurant. C’est très romantique ».

Cependant, l’attaquant de Monza n’a pas tardé à nier tout ce que Dayane Mello a dit via son compte Instagram. “Fake news”, a écrit Balotelli dans une “histoire” avec une capture d’un article de presse publié par “ The Sun ” qui parlait de ce côté romantique et peu connu de l’attaquant, qui explose et nie le modèle brésilien après cette histoire qu’elle a racontée lors de sa participation à “ Big Brother Italy ”.