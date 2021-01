▲ Lamar Jackson échappe aux défenseurs pour atteindre la zone des buts avec une course de 48 verges, la deuxième plus longue par un quart-arrière de la NFL. Afp Photo

De la rédaction, Afp et Ap

Journal La Jornada

Lundi 11 janvier 2021, p. 2

Lamar Jackson s’est remis d’une interception et avec ses jambes rapides a dévoré le sol pour traverser les diagonales au deuxième quart et égaliser le match que les Ravens de Baltimore ont remporté 20-13 à la fin des Titans du Tennessee, qui est un autre des les invités à la ronde divisionnaire de la Conférence américaine. Pendant ce temps, pour le National, la Nouvelle-Orléans a accepté en battant les Chicago Bears 21-9 et la semaine prochaine, les Saints affronteront Tampa Bay, dans le duel des vétérans entre Drew Brees et Tom Brady.

Les Ravens sont venus par derrière pour casser zéro dans cette deuxième manche avec le panier de 33 verges de Justin Tucker et le touché de Jackson qui ont égalé le score 10-10 sur ce tableau de bord de 48 verges.

Pour le prochain épisode, les Ravens, avec leur jeune quart-arrière talentueux, sont sortis déterminés à gagner qui a été consommé par le score de course de JK Dobbins et un autre panier de 51 verges par Tucker après avoir raté un but de 52 verges. .

L’équipe de Nashville a cherché avec impatience à changer le cours du match; cependant, l’interception de Marcus Peters sur une passe du quart Ryan Tannehill à Kalif Raymond, moins de deux minutes après le début du quatrième quart, a enterré les aspirations de ceux menés par Mike Vrabel.

Suite à l’interception de Peters, plusieurs joueurs des Ravens ont piétiné le logo du Tennessee au milieu du terrain, provoquant une pénalité de 15 verges qui était imperturbable. Les Titans avaient fait de même à Baltimore lors de la 11e semaine.

La défense en visite a fait un bon travail pour contenir le demi offensif étoile des Titans, Derrick Henry, le principal joueur au sol de la NFL, qui n’avait que 40 verges en 18 entraînements.

C’était la sixième victoire consécutive de Baltimore lors de la troisième saison de Jackson et sa première victoire en séries éliminatoires. Le quart-arrière a totalisé 179 verges par la passe et 136 verges au sol, un touché et une interception.

Ils affronteront Kansas City ou Buffalo lors de la ronde de division.

De leur côté, les Saints ont battu Chicago 21-9, dans un duel serré dans lequel la Nouvelle-Orléans a réuni ses deux quarts, le vétéran Drew Brees et le jeune Taysom Hill, pour gagner contre des Bears soumis.

Brees, qui envisage sa retraite cette saison après deux décennies en tant que sportif, était sur le point de repartir avec un touché précipité, mais le jeu, dans les dernières minutes du quatrième quart, a été révisé et n’a pas abouti.

Le maréchal, qui fête ses 42 ans le 15 janvier et s’est récemment remis d’une fracture des côtes et d’une perforation pulmonaire, a sauté le ballon entre les mains entre la clôture humaine sans passer la ligne et est tombé. Il a attendu la décision sur le banc et n’a pas aimé.

Le leader des verges par passes et des complétions de l’histoire de la NFL a envoyé deux passes dans la zone des buts hier à Michael Thomas et Latavius ​​Murray, aux premier et troisième quarts, alors que le seul touché au sol a été réalisé par Alvin Kamara dans le dernier épisode. , à son retour sur la grille après avoir été sur la liste de réservation pour Covid-19.

Avec la défaite annoncée, Chicago a dit au revoir avec un touché à une main à Jimmy Graham (qui n’a pas célébré) après avoir reçu la passe du quart Mitchell Trubisky.

Les Saints affronteront les Buccaneers de Tampa Bay de Tom Brady, le plus vieux quart-arrière actif (43 ans) et vainqueur de six Superzones tout en jouant avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, dimanche, tandis que Carneros affrontera le tête de série Green Packers. Bay, un jour plus tôt pour la ronde divisionnaire de la Conférence nationale.