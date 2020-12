▲ Les Ravens sont allés 7-5 et étaient en lice pour une place en séries éliminatoires de la NFL. Afp Photo

Journal La Jornada

Mercredi 9 décembre 2020, p. a46

Baltimore. Les Ravens de Baltimore ont ajouté de la vitesse pour inverser le score et décrocher une confortable victoire 34-17 contre les Cowboys de Dallas pour mettre fin à une séquence de trois défaites consécutives et revenir au combat d’après-saison, dans un match reporté en raison de cas de coronavirus qui boulonné la semaine 13 du football NFL.

Les Cowboys, qui sont allés 3-9 dans la saison, ont repris le terrain et ont pris les devants avec un panier au premier quart, qui a immédiatement été répondu par un touché marqué par le quart Lamar Jackson. , de sorte que les Ravens sont montés 7-3.

Dallas a repris la tête au deuxième quart avec un touché d’Andy Dalton, après une passe de 13 verges à Michael Gallup (10-7), mais les hommes de Baltimore ont commencé à imprimer vitesse et précision, maintenant avec un envoi de Jackson à Miles Boykin, 38 verges, et un panier de Justin Tucker de 35 verges, pour monter 17-10.

Marquise Brown a prolongé le décompte des Ravens au troisième quart en fuyant une réception de 57 verges.

Les Ravens n’ont pas relâché l’attaque et au quatrième quart, ils ont marqué un autre panier, avec Tucker à son tour, pour 27-10, un avantage que les Cowboys ont réduit avec un score d’Amari Cooper à une passe de Dalton, mais les Ravens sont arrivés une fois de plus. aux diagonales avec portage par JK Dobbins.

Avant le report du match pour plusieurs positifs Covid dans les rangs de Baltimore, le receveur large Dez Bryant a été séparé pendant l’échauffement des Ravens, après avoir été informé que son dernier test de coronavirus était revenu positif, il était donc incapable de faire face à son ancienne équipe.

Dites-moi pourquoi ils me sortent de l’échauffement pour passer un test … il est revenu positif … J’ai été testé positif pour Covid, j’ai tweeté un Bryant en colère, et plus tard posté: Oui, je vais le faire et terminer le reste de la saison … Je ne peux pas avec ça.

Bryant, 32 ans, a joué huit ans avec Dallas avant d’être libéré en avril 2018. Il est venu aux Ravens en octobre et s’attendait à affronter son ancienne équipe pour la première fois.

Les Ravens semblent avoir surmonté une épidémie qui a laissé 23 joueurs placés sur la liste des victimes de Covid-19. Le quart Lamar Jackson lui-même a été activé lundi, de même que plusieurs joueurs.