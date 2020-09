LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Jayson Tatum pensait qu’il avait un dunk pour égaliser le match.

Bam Adebayo avait d’autres idées – et dans le plus grand moment de sa jeune carrière en NBA, le grand homme All-Star de Miami a plus que saisi l’occasion.

Le jeu à trois points de Jimmy Butler avec 12 secondes à jouer a mis Miami en tête pour de bon, Adebayo l’a terminé avec un rejet étonnant de Tatum sur le bord lors de la possession de Boston qui a suivi, et le Heat a frappé en premier dans la finale de la Conférence Est avec un 117-114 gagner dans le match 1 mardi soir.

«Quand vous avez une grande compétition comme celle-ci, vous devez juste faire des jeux que vous ne pouvez même pas vraiment expliquer, a dit l’entraîneur du Heat Erik Spoelstra. ” Et c’était Bam ce soir. ”

Les Heat ont perdu 13 dans les premières minutes, 14 dans le dernier quart et ont eu l’impression qu’un mauvais appel leur a pris les devants dans les dernières secondes. Ils ont trouvé un moyen en prolongation, passant à un meilleur 9-1 de la NBA jusqu’à présent dans ces séries éliminatoires.

Goran Dragic a marqué 29 points, Jae Crowder a marqué 22, Butler 20 et Adebayo 18. Mais même après une nuit où Butler a fait un feu vert à 3 points en fin de règlement et a de nouveau obtenu le feu vert pour les bons points en heures supplémentaires, il a pointé Adebayo pour son moment préféré.

” Bam. Cela scelle le jeu pour nous ”, a déclaré Butler. ” J’aime la façon dont il fait tout et tout ce que vous lui demandez de faire. Je fais vraiment. Vous lui demandez de passer le ballon, il fait ça. Score, il fait ça. Venez avec un énorme arrêt défensif, bloquez, il le fait. Il a joué un rôle important dans notre victoire. Je l’ai dit toute l’année et je vais le répéter. ”

Le panier de Kemba Walker avec 23,2 secondes à jouer en prolongation a permis à Boston de gagner un, avant que Butler ne se fraye un chemin vers la jante pour un score tout en étant victime d’une faute de Tatum. Les Celtics sont allés à Tatum sur la possession qui a suivi, seulement pour le voir se faire refuser par Adebayo.

«Il a fait un excellent jeu, a dit Tatum. ” C’est tout ce que c’est. … Je ne peux rien y faire. ”

Tatum a marqué 30 points pour les Celtics, Marcus Smart 26 points, Walker 19 et Jaylen Brown en a ajouté 17. Les Celtics avaient une fiche de 156-1 depuis le début de l’ère du chronomètre il y a 65 ans – vainqueurs de 92 points consécutifs – alors qu’ils menaient par 12 ou plus de points avant le quatrième quart d’un match éliminatoire.

Ils ont 156-2 maintenant.

«Je dois prendre de meilleures décisions, a dit Walker.

L’entraîneur des Celtics Brad Stevens a ensuite fait basculer sa casquette à Adebayo.

«C’est un formidable défenseur, a dit Stevens. «Nous allons devoir trouver, encore une fois, de meilleures façons d’attaquer, surtout tard. Je pensais que nous l’avions vraiment déplacé parfois, puis nous avons stagné. ”

Tyler Herro de Miami a obtenu une passe avant un triple-double – terminant avec 12 points, 11 rebonds et neuf passes. Il aurait été le deuxième plus jeune joueur au cours des 40 dernières années à avoir un triple-double en séries éliminatoires, un jour de plus que Magic Johnson quand il a obtenu son premier.

Johnson a pesé après le match sur Twitter, louant Miami.

“ Le blocage de Bam Adebayo sur la tentative de dunk de Jayson Tatum a été le meilleur jeu défensif que j’ai jamais vu en séries éliminatoires !!!! ”, a tweeté Johnson.

Boston menait 85-71 au début de la quatrième et a gardé la tête pendant presque toute la dernière période – jusqu’à ce que Butler se connecte sur un 3 points du coin droit avec 22 secondes à jouer pour une avance de 106-105 à Miami.

Les Celtics ont égalisé avant même que le chronomètre ne recommence. Derrick Jones Jr.a été appelé pour une faute hors du jeu tandis que Miami défendait la passe d’entrée, un appel où le Heat a soutenu en vain qu’il avait été poussé à la place. Tatum est allé à la ligne, a égalisé le match avec le lancer franc, et Boston est tout à coup passé du besoin d’un score à la capacité de dépasser le chronomètre.

L’essai à 3 points de Tatum à la fin du règlement a été court, et aux heures supplémentaires ils sont allés.

«J’ai fait un sacré bloc», a déclaré Adebayo. ” Cela ne dicte pas la série, cependant. Nous ne sommes que 1-0. ”

TIP-INS

Heat: Miami a eu des ennuis au début de ses trois matchs 1 dans ces séries éliminatoires – huit contre Indiana au début du premier tour, 11 contre Milwaukee au premier quart du deuxième tour et 13 contre Boston au premier quart de mardi. . … Andre Iguodala, qui n’a disputé aucun match de finale de conférence au cours de ses 10 premières saisons, en a maintenant joué 22 depuis 2015.

Celtics: Le record de Boston pour les victoires consécutives dans le premier match est de 11, de 1985 à 1987. Les Celtics en ont remporté huit de suite de 1959 à 1962. … Gordon Hayward (cheville) était de nouveau inactif, bien que les Celtics croient pouvoir jouer dans cette série. … Brad Wanamaker a réussi cinq interceptions pour Boston.

MIAMI VS. BOSTON

Mardi était la 141e rencontre de tous les temps entre les Celtics et Heat. Il s’agissait également du 39e match de tous les temps entre les Red Sox de Boston et les Marlins de Miami – mais c’était la première fois que ces quatre clubs s’affrontaient tous à la même date. Le plus proche de la collision était de 2012, lorsque le Heat a dominé les Celtics dans le septième match de la finale de l’Est le 9 juin et que les Red Sox et Marlins ont ouvert une série deux jours plus tard.

BIENVENUE, DEUCE

Le fils de Tatum, le jeune Deuce, a terminé la quarantaine et a retrouvé son père – et le reste des Celtics – dans la bulle mardi. «En fin de compte, c’est juste agréable pour eux de voir leur famille, a dit Stevens. «J’ai marché dans le couloir avec Deuce aujourd’hui, ce qui a été le point culminant de mes 70 jours ici. Je pense que c’est vraiment cool. ”

—

