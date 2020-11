▲ L’Américain Sergiño Dest (centre) a inscrit son premier but pour les Catalans. Afp photo

Ap et Afp

Journal La Jornada

Mercredi 25 novembre 2020, p. a11

Kiev. Barcelone respire la Ligue des champions. Le club catalan, qui a connu des hauts et des bas ces derniers temps, s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la compétition continentale après avoir battu le Dynamo Kiev 4-0 et, avec Séville, la Juventus et Chelsea, s’est qualifié au quatrième jour de la phase de groupes.

L’Américain Sergiño Dest a inscrit son premier but avec Barcelone, qui n’a pas manqué Lionel Messi, lors de sa visite en Ukraine. Martín Braithwaite a ajouté deux buts et Antoine Griezmann a fermé le compte dans le temps supplémentaire pour la victoire du Barça, qui atteint 12 points, le produit de quatre victoires dans le groupe G.L’équipe du Barça a un avantage de trois unités sur la Juve. , qui a battu Ferencvaros 2-1.

Dest a marqué pour la première fois depuis que le club catalan l’a signé en octobre. L’équipe nationale américaine de 20 ans est le premier défenseur de son pays à avoir marqué lors d’un match de Ligue des champions de l’histoire.

Lors de la victoire de qualification de la Juve, Álvaro Morata a marqué dans le temps additionnel, tandis que Cristiano Ronaldo a marqué l’égalisation en première mi-temps, après que les visiteurs hongrois aient pris la tête.

Nous voulions commencer avec une attitude différente, mais nous savons qu’il peut y avoir des difficultés dans des matchs qui semblent simples sur papier, a déclaré le directeur du club italien Andrea Pirlo.

Dans un autre match, Olivier Giroud est sorti du banc et a marqué d’une tête pour donner à Chelsea une victoire 2-1 à domicile de Rennes en France.

Giroud a reçu très peu de temps de jeu pour le club anglais ces dernières semaines, à peine huit minutes après une saison frustrante. Mais le vétéran du tireur français n’a pas manqué l’occasion de convertir le but à la 91e minute.

En Russie, Munir El Haddadi a marqué dans la dernière minute de prolongation pour Séville pour battre Krasnodar 2-1.

À domicile, Dortmund a battu Bruges 3-0 avec deux buts d’Erling Haaland et a pratiquement obtenu son billet. Il y parviendra s’il fait match nul au moins un de ses deux derniers matches, contre la Lazio et le Zenit de Saint-Pétersbourg. Les Italiens ont battu les Russes 3-1 dans l’autre match du Groupe F, avec deux touchés de Ciro Immovile. Bruges a encore une chance d’avancer, se battant avec le Zenit pour la troisième place du groupe et l’invitation à l’Euro League.

Manchester United a écrasé Istanbul Bakasehir 4-1 et a continué à contrôler son groupe. Ils ont atteint neuf points, trois de plus que le Paris Saint-Germain qui a battu Leipzig 1-0, avec un penalty transformé par Neymar en début de match.