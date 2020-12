À Barcelone il vous suffit d’obtenir les trois points à la visite de Valence au Camp Nou, ce samedi, si vous voulez réenrôler le combat pour la tête de LaLiga Santander, face à un rival plein de doutes, qui accumule quatre jours sans victoire.

Après avoir battu la Real Sociedad (2-1) mercredi, les Catalans ont réduit l’écart au classement et affrontent désormais le choc contre Valence à six points de la première place, partagé entre l’équipe Txuri-Urdin, l’Atlético et le Real Madrid. , qui sont à égalité avec les mêmes 26 points.

Le Barça veut encombrer encore plus la lutte pour le titre en enchaînant sa troisième victoire consécutive en championnat contre Valence, et pour montrer à nouveau le bon match qu’il a montré contre le Real, après les doutes qui avaient engendré la timide victoire contre Levante (1-0) et le trébuchement de Cadix (2-1).

Pour conserver la meilleure version de l’équipe, il est probable que l’entraîneur du Barça, Ronald Koeman, parier à nouveau sur le milieu de terrain Pedri González comme compagnon de Frenkie de Jong et Sergio Busquets au milieu de terrain. Plus encore, compte tenu de la performance exceptionnelle du jeune Canarien contre le Real.

L’inconnu est de savoir si le milieu de terrain Phillipe Coutinho reviendra dans les onze de départ, bien qu’en tant qu’ailier à l’avant, avec le fixe Leo Messi et Antoine Griezmann. Si Koeman ne fait toujours pas confiance à Coutinho, le plus prévisible est que Martin Braithwaite sera celui qui clôturera l’attaque du Barça.

En défense, la question est de savoir si le centre Clément Lenglet reviendra pour affronter Valence après avoir été relégué à onze par l’équipe Oscar Mingueza dans un duel contre le Real. Avec les Victimes à long terme de Gerard Piqué et Sergi Roberto, Koeman répète avec Ronald Araújo sur l’axe et Sergiño Dest sur le côté droit.

Valence arrive à ce rendez-vous avec la saveur douce-amère et le conséquent doute qu’il ait quitté son classement en prolongation pour le deuxième tour de la Copa del Rey sur le terrain d’un Terrassa qui bien qu’étant soldat en 3e le domine à volonté pendant de nombreuses minutes et rate des occasions qui pourraient le condamner.

La incohérence montrée Cela a accentué le souci de la solidité d’une équipe qui a déjà accumulé quatre matches sans gagner en Ligue mais qui en même temps sait tenir les matches et ne se laisse pas emporter par les premières adversités.

Un autre des points auxquels Valence s’accroche pour cette visite difficile est que dans les matchs contre les plus grands, ils ont montré un bon niveau jusqu’à présent. Il a surpris le Real Madrid avec une avance de 4-1 par les trois pénalités qu’il avait en sa faveur et il a su arrêter l’Atlético de Madrid pendant de nombreuses minutes, même s’il n’a finalement pas pu éviter une défaite 0-1.

Les trois points ajoutés parmi les douze derniers possible ils maintiennent l’équipe dans le no man’s land, un peu plus proche de la relégation, dont ils sont séparés par trois points, que de la zone européenne, qui est maintenant quatre. Bien sûr, la rencontre de Terrassa a confirmé l’idée que Gracia peut faire peu de variations sur ses onze «types» sans que le niveau de l’équipe n’en souffre.

Par conséquent, le principal changement attendu sera la récupération de José Luis Gayà, dont l’absence en raison d’une blessure musculaire a pesé dans les trois derniers accidents. L’autre bonne nouvelle pour l’entraîneur navarrais est que vous pouvez compter sur Maxi Gómez à qui il a donné du repos dans la Coupe pour essayer de minimiser son inconfort au genou et ne pas manquer cet engagement.

Parmi les doutes se trouve le compagnon de Gabriel Paulista au centre de la défense mais il semble que les problèmes physiques d’Hugo Guillamón et l’irrégularité d’Eliaquim Mangala donnent à Mouctar Diakhaby plus d’options que son compatriote. En attaque, Gonçalo Guedes, Denis Cheryshev et Manu Vallejo se partageront deux places.

Files d’attente probables

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araújo, Mingueza, Jordi Alba; Busquets, de Jong, Pedri; Braithwaite, Griezmann et Messi.

Valence: Jaume Doménech; Wass, Paulista, Diakhaby, Gayà; Musah, Carlos Soler, Racic, Guedes ou Cheryshev; Vallejo ou Guedes et Maxi Gómez.

Arbitre: Hernández Hernández (Comité des Canaries).

Stade: Camp Nou.

Temps: 16.15.

Des postes: Barcelone (5e, 20 points); Valence (12e. 14 points).

La clé: Vérifiez si Barcelone est capable de rééditer l’intensité et le bon match montré contre la Real Sociedad.

Les données: Si Barcelone bat Valence, ce sera la première fois qu’ils parviennent à remporter trois victoires consécutives jusqu’à présent cette saison de championnat.