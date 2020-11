Barcelone et le Betis s’affrontent ce samedi au Camp Nou dans un duel dans lequel les supporters du Barça n’ont aucune excuse après avoir ajouté seulement deux points sur les douze derniers de la Ligue et auquel arrivent avec ceux du Chilien Manuel Pellegrini l’ambition de continuer son jeu et sa meilleure version.

Ceux du Néerlandais Ronald Koeman, sans marge pour enchaîner ce qui serait le cinquième revers consécutif en championnat, ils reçoivent une équipe Betic qu’après deux défaites consécutives contre la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, ils ont obtenu un triomphe de réaffirmation dans l’idée de Pellegrini du football contre Elche.

Les Catalans n’ont plus gagné en Liga depuis le 1er octobre, quand ils ont battu le Celta à domicile (0-3), depuis ils ont accumulé une séquence de quatre matchs sans connaître la défaite, avec deux nuls (1-1 contre Séville et un autre 1-1 contre Alavés) au début et à la fin de ce cycle, et deux défaites entre deux équipes madrilènes: Getafe (1-0) et le Real Madrid (1-3).

Même si son jeu a parfois été bien meilleur que ces résultats et pendant cette période, ils ont également ajouté trois victoires en trois matches de Ligue des champions, le Barça a besoin d’une victoire convaincante dans le tournoi national comme May Water pour ne pas rester plus loin du haut du tableau.

Et c’est que l’équipe azulgrana est actuellement douzième du classement, à 9 points du leader, la Real Sociedad, et à 8 points de l’éternel rival, le Real Madrid, bien que avec deux et un jeu de moins, respectivement.

Sans les blessés Samuel Umtiti, Ronald Araujo et Philippe Coutinho, la bonne nouvelle pour Koeman est la récupération du gardien Marc-André ter Stegen, qui a réapparu avec une belle performance mercredi dernier en Ligue des champions, après trois mois d’absence en raison d’une opération au genou et qui fera ses débuts cette saison en Liga demain.

En plein débat sur le moment de la forme et la motivation de Leo Messi, l’entraîneur barcelonais pariera une nouvelle fois sur son onze type, dans lequel Je vais sûrement revoir quelques variantes.

Le plus sûr est le retour dans l’axe de l’arrière de Clément Lenglet en partenaire de Gérard Piqué, qui ramènerait Frenkie de Jong au double pivot, aux côtés de Sergio Busquets, et Miralem Pjanic sur le banc.

Devant, la seule nouveauté pourrait être la propriété d’Ousmane Dembélé au détriment d’Antoine Griezmann, ce qui obligerait Koeman à redéfinir l’attaque, avec les Français entrant dans l’aile droite, Pedro González ‘Pedri’ comme ailier gauche, Leo Messi comme meneur de jeu et Ansu Fati comme faux 9.

Le Betis de Pellegrini, quant à lui, arrive au Camp Nou avec l’intention de continuer sa meilleure version avec un onze qui, avec le retrait de dernière minute confirmé du Français Nabil Fekir En raison de quelques ennuis, il présentera une variation minime par rapport à celui que l’entraîneur de Santiago a mis en lice dans sa victoire solvable contre Elche à Villamarín (3-1).

Après que deux défaites consécutives contre la Real Sociedad et l’Atlético de Madrid, La victoire contre les habitants d’Elche était pour le Betis, en plus de trois points balsamiques, une approbation d’une idée de jeu basée sur le confinement et la concentration défensive comme support de la qualité de milieu de terrain Verdiblanca à la hausse et de leur vocation à contrôler les matchs en envoyant avec la balle.

La clé de la voûte de ce système est la présence dans le milieu de terrain défensif de l’Argentin Guido Rodríguez devant la défense en tant que supporter de la Cadre de confinement bétique et l’équilibre entre les lignes que Pellegrini poursuit avec la présence du métronome de Caseros.

À côté de lui, eLe Chilien pourrait donner une continuité à Sergio Canales contre Elche ou dépasser le Cantabrique pour donner cette place avec Guido au Portugais William Carvalho, qui constituerait la ligne de trois milieux de terrain déterminants de Pellegrini avec l’exculé Cristian Tello, le capitaine Joaquín Sánchez et Sergio Canales.

Canales est l’un des joueurs de la franchise de Pellegrini pour sa qualité et sa capacité à jouer près du milieu de terrain ou à des postes plus avancés, deux options dans lesquelles le Cantabrique est devenu le meilleur passeur de la Liga jusqu’à présent avec quatre passes décisives, dont deux dans les buts marqués contre Elche par son coéquipier Tello.

Tello arrive dans ce qui était son domicile jusqu’en 2017, après deux affectations à Porto et à la Fiorentina, en tant que meilleur buteur du Betis avec quatre buts et dans le meilleur de ses moments en tant que Betis, dont Pellegrini profitera sûrement pour donnez de la profondeur à votre jeu, de la largeur au terrain, de la polyvalence à vos options d’attaque et efficacité avant le but culé.

L’axe d’attaque bétique continuera d’être occupé par le Paraguayen Tonny Sanabria, Pour qui Santiago semble avoir choisi d’avance sur Borja Iglesias et Loren Morón et qui a également un passé à La Masía en tant qu’autres composantes de l’équipe verte et blanche comme le gaucher Álex Moreno, les droitiers Juan Miranda et Martín Montoya et le gardien chilien Claudio Bravo .

De nombreux looks seront demain aussi dans L’arrière droit brésilien Emerson Royal, détenu conjointement par le Betis et Barcelone, Pour lequel les Catalans ont une option d’achat et qui fera partie d’une défense avec Álex Moreno de l’autre côté, avec l’ancien joueur barcelonais Marc Bartra et l’Algérienne Aïssa Mandi dans l’axe de l’arrière.

Pellegrini a réussi, avec les hauts et les bas d’un projet qui démarre, à donner une continuité à une idée de football construite à partir de la concentration défensive et aussi à un onze qui, en ces temps turbulents, commence presque à réciter de mémoire , ce qui n’est pas petit dans ce qu’il suppose de la foi en un schéma et de quelques interprètes qui le développent.

Alignements probables:

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergio Busquets, De Jong; Dembélé, Messi, Pedri; et Ansu Fati.

Real Betis: Claudio Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Guido Rodríguez, William Carvalho; Sergio Canales, Joaquín, Cristian Tello; et Tonny Sanabria.

Arbitre: Cuadra Fernández (Comité des Baléares).

Stade: Camp Nou.

Programme: 16:15 heures.

Classification: Barcelone, 12e (8 points); Betis, 7e (12 points).

La clé: Que Messi, qui n’a marqué qu’un but (et un penalty) en six matches de LaLiga, récupère sa meilleure version.

Les données: Le Barça n’a perdu qu’un de ses 18 derniers matches contre le Betis en Liga, alors que c’était au Camp Nou (3-4), lors de la saison 2018-19.

La phrase: Manuel Pellegrini, entraîneur du Betis: “Ce n’est pas la même chose d’affronter Elche à domicile que de visiter Barcelone. Il y a des questions tactiques à considérer et nous verrons lequel onze, mais plus que le nom que nous voulons définir la personnalité de l’équipe.”