Barcelone SC Oui Olmedo Ils se sont rencontrés pour la cinquième journée de la deuxième étape de la Pro League 2020 de l’Équateur, un match joué au stade olympique de Riobamba. Le triomphe correspond au casting du propriétaire avec la partition solitaire de Joao Paredes.

L’initiative de la réunion correspondait depuis le début aux «Canaries», mais c’est le «Cyclone» qui a soufflé en premier. Dans un contre-jeu, Marco Posligua a permis à Paredes, qui a profité de la confusion de l’arrière en visite et a marqué le premier et unique but du match.

Avec cette défaite, Barcelone a mis fin à une séquence de quatre matchs sans connaître la défaite lors de la deuxième phase de la LigaPro 2020 et a été jumelé au sommet avec LDU de Quito, qui a profité du trébuchement jaune pour prendre la tête sur la différence de buts.

Barcelone SC vs. Olmedo: c’est comme ça que ça a été joué

Barcelone SC vs. Olmedo: minute par minute

Barcelone SC vs. Olmedo: le précédent

Pour préciser qu’il se battra pour être le vainqueur de la deuxième étape du tournoi, Barcelone SC il a remporté trois victoires aux dépens du Técnico Universitario, Delfín et Liga de Portoviejo. Le dernier jour, le «Torero» a fait match nul 2-2 avec la Liga de Quito, qui a remporté la première étape.

“Nous allions marquer le troisième but, mais notre erreur a mis notre rival dans le match”, a-t-il analysé à propos du match contre les étudiants universitaires, l’entraîneur de Barcelone SC, Fabián Bustos, dans conférence de presse.

«Nous aurions dû gagner plus confortablement, le jeu était contrôlé, nous étions supérieurs en première mi-temps, en raison des situations de match et de but. Dans le second, nous devions le définir, mais le rival est entré dans le jeu », a ajouté l’Argentin.

Pour l’instant, Barcelone SC C’est le leader confortable, avec 10 points, suivi d’Aucas et de Guayaquil City, qui enregistrent 8 unités. Les acteurs de Guayaquil auront la chance d’étirer leur avantage contre Olmedo, qui traverse la partie inférieure.

Le «Cyclone Andino» ne passe pas un bon moment dans le championnat équatorien, après avoir perdu aux mains de Guayaquil City, Macará et Orense et ne pouvoir battre que Independiente del Valle. Pour lui, Olmedo il est quatorzième, avec seulement 3 unités.

Les statistiques sont en faveur de Barcelone SC, qui s’est retrouvé avec la victoire les cinq dernières fois, il a vu les visages avec Olmedo. Sera-t-il temps de se venger de l’équipe de Riobambeño?

