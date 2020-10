Que la Generalitat a fait sa chose pour finir de donner le coup de grâce à Josep Maria Bartomeu est quelque chose de presque cristallin dans la liste des derniers épisodes du Club de football de Barcelone. C’est ce qu’a déclaré l’ancien président de Barcelone au moment où il a annoncé sa démission et celle de son conseil d’administration. “Irresponsable”, a-t-il qualifié les dirigeants de la Generalitat à qui il reprochait sa décision irrévocable à la tête de la Barça.

Et est-ce le GeneralitatAu contraire, du mouvement indépendantiste le plus soigné, les ficelles commencent à se déplacer pour qu’un candidat favorable à leur drapeau se lève et qu’il communie avec les idées qu’ils défendent. Les manœuvres et manœuvres du mouvement indépendantiste sont déjà notoires et ces dernières semaines, ils ont déjà participé et façonné celui qui sera leur élu, qu’ils défendront et pousseront vers le trône de la plus grande entreprise de toute la Catalogne en raison de leur capacité économique et propagandiste, le cela revient à facturer dix chiffres.

Bien que le nom le plus fort à ce jour soit celui de Joan Laporta en tant que candidat ouvertement en faveur de l’indépendance de la Catalogne, des secteurs les plus militants et des plus hautes sphères, son chiffre ne correspond pas. Principalement parce qu’ils considèrent que l’avocat ce ne serait pas une marionnette difficile à conduire, pour conduire vers les routes qu’ils envisagent, va de leur propre chef dans ceux de l’indépendance et n’est associé à aucun des deux grands partis, ou Esquerra ni à PdCAT.

Víctor Font, l’élu

De plus, son image, aussi dégradée que médiatisée, ne l’aime pas non plus. Les secteurs les plus radicaux considèrent que Je n’apporterais pas le sérieux qu’ils recherchent pour diriger le Barça, le même qui serait un miroir de ce que la Catalogne veut montrer au monde. En sa faveur, le soutien que, bien que dans l’ombre, il reçoit Juan Rosell, ancien président du CEOE.

Le mécanisme de l’indépendance, que Jaume Roures domine à la perfection, veut placer Barcelone à la présidence de Victor Police, qui est actuellement un favori à remplacer Josep Maria Bartomeu à la tête de Barcelone lors des prochaines élections, en principe, pour le mois de mars.

La candidature de Víctor Font pourrait compter sur Xavi en tant qu’entraîneur aux pleins pouvoirs, ainsi que récupérer d’anciens joueurs comme Puyol pour faire partie de la structure barcelonaise.