Lionel Messi et Antoine Griezmann, impliqués dans la polémique sur les déclarations de l’environnement français et la réaction de l’Argentin, sont passés de l’objet des rassemblements à être sans importance sur l’herbe du Wanda Metropolitano, où Barcelone a chuté 1-0 contre lui. Sportif.

La star argentine, qui a disputé 800 matchs pour Barcelone ce samedi, a à peine eu une chance contre le deuxième rival qu’il a marqué le plus de fois dans sa carrière -32 buts en 42 duels officiels, il n’a marqué que plus de buts pour Séville, 37- , qui a brisé une séquence de quatre matchs consécutifs marquant les rojiblancos.

Pour Griezmann, son deuxième retour au Wanda Metropolitano s’est terminé par 82 minutes de peu d’importance sauf à deux reprises – un tir à la troisième minute et une tête juste avant d’être remplacé – et avec cette teinte de nostalgie concernant le rôle de star incontestée qu’il avait dans ce stade, rien à voir avec les 17 mois tortueux qu’il a passés au «Can Barça».

Un duel sans conséquence après une semaine précédente mouvementée entre les deux attaquants de Barcelone: ​​les commentaires dans la presse française de plusieurs personnes de l’environnement de Griezmann – son oncle et son ancien représentant – critiquant le rôle de Messi dans le vestiaire de Barcelone suggéraient une mauvaise volonté entre les assaillants.

La réponse de Messi est venue dès son arrivée de la concentration de l’équipe argentine. “Je suis fatigué de toujours être le problème de tout au club”, a-t-il déclaré dès son atterrissage à l’aéroport d’El Prat. Koeman, pour sa part, a tenté de détourner l’attention médiatique des deux joueurs.

“Peut-être que votre intention est de créer une polémique mais je n’ai jamais vu à aucun moment qu’il y ait un problème entre les deux. Il y a déjà assez d’images où elles fonctionnent bien ensemble, où des aides sont données … Je ne suis pas partisan de chercher des problèmes”, a-t-il conclu.

Suivant la même logique, l’entraîneur néerlandais les a alignés tous les deux sur le terrain, Messi commençant comme un faux attaquant et Griezmann derrière, Pedri et Dembélé sur les ailes; et le Français a eu le premier alors qu’ils avaient à peine trois minutes de jeu: une bonne séparation de l’ailier français, qui a croisé pour le tir avec l’orteil de son compatriote, au-dessus du but de Jan Oblak.

Plus tard, l’Argentin ayant plus de liberté et le Français se plaçant dans cette fausse position de “ 9 ”, il était possible de voir comment les controverses se défont sur le terrain: Messi cherchait Griezmann dans un centre au deuxième poteau à la 14e minute, trop longtemps, pour lequel il s’est excusé auprès de son partenaire. Et ils ont donc été soulagés de cette tâche de s’offrir en attaque, dans une première mi-temps où les deux équipes perdaient de leur élan.

Cependant, Messi apparaît toujours. Il l’a fait à la 41e minute, grâce à une magnifique passe en profondeur de Jordi Alba, y compris un tunnel à un rival, qui a laissé le ballon dans la petite zone pour le tir, quelque peu talonné, qu’Oblak a attrapé au sol.

Avec la surprise du but pour l’Atlético du Belge Yannick Carrasco juste avant la pause, la recherche de réaction de Barcelone n’est pas passée par leurs attaquants, mais par la tête du Français Clément Lenglet, qui a enchaîné deux têtes, au centre d’Alba d’abord, et de Messi plus tard. Dans les deux cas, il rencontra Oblak.

Les spectateurs alors que l’Atlético profitait de ses meilleurs moments, avec des arrivées continues de Trippier et Llorente sur la droite, ils n’étaient pratiquement pas vus en seconde période, jusque vers le dernier quart d’heure, a reçu Messi sur le front. Il se précipita, mais rencontra un Stefan Savic attentif.

Dans cette meilleure phase de Barcelone, le meilleur de l’Argentin a été revu: une diagonale pour forcer le manque de Giménez et deux jaunes pour les rojiblancos pour avoir protesté et un centre avec son pied gauche pour la tête de Griezmann, arrêté avec Oblak. Juste après, le Français a été remplacé et on a peu entendu parler de Messi. D’une semaine controversée à un duel sans importance des deux à Madrid.