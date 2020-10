Barcelone a avancé dans le match de Ligue des champions contre la Juventus. Avec lui but de Dembelé Le Barça a placé 0-1 dans le résultat de Juventus – Barcelone.

Le jeu a déjà commencé Ligue des champions d’aujourd’hui entre Barcelone et la Juventus. Le Barça joue déjà le deuxième match de la phase de groupes.

Voici comment Barcelone sort pour le match de Ligue des champions contre la Juventus: Net; Sergi Roberto, Lenglet, Araújo, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Pedri, Messi, Dembélé; Griezmann.

Nous sommes à une heure du début du match de Ligue des Champions entre la Juventus et Barcelone. Un jeu très attractif qui fait face à l’équipe de Leo Messi et à l’équipe de Cristiano Ronaldo, même s’il ne pourra pas jouer car il a de nouveau été testé positif au coronavirus.

La perte de Cristiano Ronaldo Lors du match de Ligue des champions d’aujourd’hui entre Barcelone et la Juventus, après avoir été testé positif au coronavirus, il reporte l’un des matches les plus attendus de la phase de groupes. Leo Messi et Cristiano Ronaldo ne pourront pas se voir dans le match d’aujourd’hui

Tout indique que Koeman pariera sur ce onze de départ à Barcelone: Neto, Sergi Roberto, Jordi Alba, Lenglet et Ronald Araújo; Frenkie de Jong, Sergio Busquets et Pedri; Messi, Ansu Fati et Griezmann. La Juventus attend le Barça pour ce deuxième match de Ligue des champions.

Juventus et Barcelone Ils sont mesurés en Italie dans le match correspondant à la deuxième journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Vous pouvez suivre vivre le match d’aujourd’hui Juventus – Barcelone de la Ligue des champions à travers Ligue des champions Movistar et sur le site web de OKDIARY.