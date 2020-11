Ronald Koeman n’a pas de 9. Après un mois et demi de compétition pour le Barcelone et neuf matchs, les carences apparaissent dans l’équipe culé. Au cours des dernières étapes du marché des transferts passé, le club a désespérément tenté de fermer la signature que son entraîneur voulait tant: Memphis Depay. C’était une autre option pour le front d’attaque de l’équipe, une opération qui n’a pas pu être clôturée en raison du dépassement de la limite salariale et qui a condamné l’équipe comme le montrent les données en ce début de saison.

Barcelone manque un 9, un attaquant qui marque des buts, qui se déplace comme un poisson dans l’eau dans la zone, qui y vit et qui n’a besoin de rien de plus qu’une opportunité pour transformer tout le torrent offensif que l’équipe est capable de générer. Ce 9 n’existe pas au Barça ou, du moins, il ne le voit pas de cette façon Ronald Koeman ou n’a pas pu le trouver parmi les pièces qu’il manipule. Le coup de pied à Suarez Cela ne s’est pas très bien passé pour le Néerlandais, qui n’a pas reçu de joueur en échange et qui voit à quel point la grande référence que le Barça avait ces dernières années lui a laissé un grand écart de but.

Contre le Dynamo Kiev, où le Barça revenu pour donner une très mauvaise image de son football, générant d’énormes doutes sur tous les fronts, on a souligné une fois de plus que Antoine Griezmann Ce n’est pas ce 9 qui correspond au schéma de Koeman. Le Français est largement débattu, qui semble ne rentrer dans aucune des positions dans lesquelles l’entraîneur l’a essayé. Avant les Ukrainiens, Griezmann C’était une ombre comme référence avancée. Il a à peine participé au jeu et touché le ballon seulement 22 fois. De ses coéquipiers, il n’a reçu qu’en une heure de match… 14 passes!

Griezmann s’estompe comme référence 9 et le Barça perdre ce facteur offensif en pariant sur lui. La réalité, au-delà de la régularité nulle du français dans cette démarcation, est que Koeman il n’a pas d’autre joueur pour ce poste. Leo Messi Il a également eu des minutes comme 9, un peu comme un faux 9, puisque l’Argentin erre sur tout le terrain et ne remplit pas cette fonction de fixation des centres. Leo Il n’est pas l’attaquant dont Koeman a besoin, indépendamment du fait qu’il se voit refuser devant le but: il n’est capable que de marquer un penalty.

Braithwaite: l’oubli

Martin Braithwaite il est l’autre attaquant que Koeman a dans ses rangs. Le Danois est un avant-centre qui pourrait s’intégrer dans cette position peut-être mieux que Griezmann mais Koeman il ne lui a accordé aucun vote de confiance lors des neuf premiers matchs de cette saison. Il est entré sans temps contre la Juventus en Ligue des champions, trois minutes contre le Real Madrid avec le match perdu et une dizaine de minutes quand il s’est noyé contre Alavés et Getafe.