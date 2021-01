Il Barcelone visitez ce samedi l’un des stades les plus difficiles de ce premier tour de la Ligue de Santander. À Los Cármenes, le Grenade Il a été l’un des plus chers à vendre sa peau. Les joueurs nasrides ont ajouté 17 points, un de moins que les Catalans ou le Real Madrid, deux de moins que Villarreal et cinq de moins que l’Atlético de Madrid dans leurs stades respectifs. Il fait partie de ce top 5 des fiefs imprenables jusqu’à présent cette saison. Le Barça s’y rend pour le démolir.

C’était un match qui a renforcé le moral des Catalans le dernier joué à Sa Mamés. Un autre stade à l’épopée que les culés ont su assaillir au rythme de Leo Messi. L’Argentin semble avoir riposté, désarmé de quelque chose de très lourd qui pesait sur son meilleur niveau, son meilleur football. Peut-être l’entretien avec Évole, où il a beaucoup parlé, ou peut-être quelque chose d’intérieur, à propos de la maison ou des vestiaires. La seule chose sûre est que le 10 commence à sourire sur le terrain et cela devrait toujours mettre ses rivaux en alerte.

Les deux objectifs de Messi Contre l’Athletic de Bilbao, ils le placent à nouveau comme meilleur buteur du championnat de la ligue, un titre qui pour le moment doit partager et rivaliser avec trois autres grands buteurs à ce jour: son ami Luis Suarez (Athlétique), Iago Aspas (Celta de Vigo) et Gérard Moreno (Villarreal). C’est l’une des saisons où les records de face à but sont plus bas. Le meilleur buteur est bon marché et d’où la grande lutte qui existe en ce moment pour remporter le titre virtuel après le premier tour.

Alors que Messi il continue de jouer à son rythme, se frottant ici et là, le bruit continue autour de lui. Il Manchester City continue de battre l’Argentin et maintient vivant son espoir de pouvoir réaliser ce que personne n’a jamais fait: faire sortir Leo de Barcelone. Ils sont optimistes sur l’Etihad, ils voient à la fois l’opération comme réalisable et pour plaire aux 10. Il écoute et est tenté.

La connexion Messi-Pedri

Il est déjà habituel dans les parties culés que se déclenche cette connexion qui commence à naître avec facilité entre Messi et Pedri. L’Argentin et le Canarien parlent la même langue avec le ballon, ils voient le football avec les mêmes yeux et écrivent les mêmes pièces avec leurs chaussures. L’assistance du très jeune culé au capitaine était une pure harmonie. La première chose qu’il a révélée a été grâce à l’avertissement de l’Argentin, qui l’a placé dans l’espace et a pu lui servir le but qui a fait basculer le tableau de bord à un moment décisif, près de la pause.

Le canari s’est avéré être la clé dans les plans de Koeman. Il a fini par gagner sa place sur la pelouse. Sa précocité étonne et la fait ressortir encore plus. Sa jeunesse et son niveau dans une équipe du repêchage Barça ils lui donnent encore plus de valeur. En fait, depuis Las Rozas, ils suivent de près l’évolution et l’impact du jeune homme sur le Camp Nou et, si tout continuait ainsi, cela tomberait dans les plans de Luis Enrique pour la Eurocup. L’entraîneur espagnol a déjà montré que son pouls ne tremblait pas pour changer constamment de liste. Et pour Pedri vaut la peine.

Un fer Grenade à la maison

Il Grenade de Diego Martinez reste l’une des forces de la catégorie. À Los Cármenes, en particulier, il parvient à ajouter facilement et à obtenir des chiffres similaires à des pointeurs. Sauf pour un exceptionnel et leader Athlétique, qui ajoute 22 points à domicile, le Grenade avec 17 fait partie du top 5 des Ligue Santander et proche de Barcelone (18), du Real Madrid (18) et de Villarreal (19).

La seconde jeunesse des hommes comme Jorge Molina ou Roberto Soldado plus la faim sud-américaine de Darwin Machís et Luis Suarez composez un cocktail offensif qui donne sécurité et but à cette Grenade. Entre les quatre, ils ajoutent 11 buts à ce cours. Gonalons, Luis Milla, Yangel Herrera … les Grenade a constitué un personnel hautement compétitif, en constante croissance et mêlant expérience, jeunesse et persévérance.

Derniers précédents

A la demande du Barça jouer le tour de l’histoire. Au cours de la dernière décennie, les culés ont toujours eu une certaine fiabilité devant lui Grenade. Bien que la saison dernière, les Nazaris aient été les premiers à surprendre Barcelone. Ils ont gagné 2-0 à Los Cármenes avec des buts d’Azeez et de Vadillo. Au Camp Nou, ils ont gagné l’année dernière avant la pandémie (1-0).

Avant la montée de Grenade, le Barça battu en six matchs consécutifs en trois saisons. 1-4, 1-0, 0-3, 4-0, 1-3 et 6-0 entre 14/15 et 16/17. Il y a une autre victoire des Nasrids à Los Cármenes en avril 2015. Un but de Brahimi il a donné par le minimum (1-0) les trois points dans ce match le 13/14.