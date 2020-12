Mis à jour le 12/07/2020 à 15:57

Barcelone a subi des changements majeurs pour cette saison et l’un d’eux a été le départ de Quique Setién après la victoire 8-2 contre le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions. Sept mois après la séparation de l’entraîneur, son assistant Eder Sarabia a brisé son silence et a révélé comment sa relation avec l’équipe restait.

En juin de cette année, certaines images ont fait le tour du monde lorsque la confrontation dans laquelle il a joué a été montrée Lionel Messi avec Sarabia. Le ‘Flea’ n’a pas écouté les recommandations de l’assistant Setien et les alarmes ont été allumées sur une possible crise dans le Barcelone.

“Je n’ai pas parlé avec Leo, mais j’ai parlé avec quelques autres”, a reconnu Sarabia lors d’une interview avec le journal ‘Marca’. «Je parlais récemment à l’un des accessoires, par exemple. Et ce mercredi dernier, je me suis également envoyé des messages avec un joueur car ils ont joué un bon match avec Ferencvaros », a-t-il poursuivi Sarabia.

Goleada et crise culé

Le match contre lui Bayern est resté l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire de la Barcelone Oui Sarabia a reconnu que l’élimination de Ligue des champions accentué la crise du club. «Dans ce jeu, il était évident, comme tout le monde le sait, que ce sont les conséquences de nombreuses années et de nombreuses choses qui n’ont pas été bien faites et qu’en fin de compte, lorsque vous devez donner votre meilleure version, cela ne fonctionne pas. Mais nous sommes très calmes et fiers du travail que nous avons accompli », a-t-il rappelé.

De même, quiconque était le bras droit de Quique Setien a souligné que la crise que le Barcelone vient d’il y a des années. «Je n’ai pas de cauchemars à propos du Bayern car il y avait beaucoup de choses qui n’étaient pas entre nos mains. C’est une conséquence de beaucoup de choses dans le passé, mais nous avons hâte. Lorsque vous ne faites pas bien les choses depuis si longtemps, ce genre de choses se produit. Parfois, il est bon de toucher le fond pour lever la tête », a-t-il conclu.

CELA PEUT VOUS INTÉRESSER