L’avenir de Barcelone a commencé à Kiev. Lorsqu’une équipe plongée dans la dépression et en manque d’air frais en a le plus besoin, les jeunes et les moins habituels se sont justifiés et Barcelone a submergé le Dynamo Kiev. Ce sont les clés du plan B de Koeman qui donnent de l’espoir à Barcelone.

Performance maximum

Le jour où Barcelone s’est rendu à Kiev dans le but de sceller la qualification pour les huitièmes de finale, Ronald Koeman a quitté Leo Messi et Frenkie De Jong à Barcelone et a parié sur un onze rempli de nouvelles en Ukraine. L’expérience ne pourrait pas être meilleure. Le moins commun effectué à un niveau très élevé et le L’équipe a quitté Kiev avec le sentiment et l’illusion que la soi-disant unité B est prête à prendre beaucoup plus d’importance.

Une équipe affamée

Les onze hommes qui ont débuté contre le Dynamo Kiev sont sortis avec l’objectif clair de convaincre Koeman. Et cela a montré. L’intensité et la faim étaient très élevées et les moins courants laissaient leur peau dans chaque pièce sachant que cela pourrait être la seule opportunité de se défendre à un niveau personnel. Enfin, le Barça a battu le Dynamo Kiev grâce à l’Unité B, une équipe affamée.

L’âge moyen diminue, la performance physique augmente

Avec Dest, Mingueza, Junior, Aleñá, Trincao, Pedri et compagnie, celui de Kiev est devenu le onze de départ le plus jeune du Barça depuis 2011. Un alignement avec un âge moyen de 24 ans et 206 jours, qui a été remarqué sur le terrain. Les jeunes ont apporté fraîcheur et performance physique à une équipe qui en avait besoin, la colonne vertébrale dépassant l’âge moyen de 30 ans.

Le Barça trouve une place centrale à Mingueza

Peut-être la meilleure nouvelle du jeu. Face à la blessure de Piqué et à la défaite éternelle d’Umtiti, Ronald Koeman a aligné les seuls centres disponibles de l’équipe: Lenglet et un Mingueza qui a fait ses débuts avec l’équipe première. L’équipe de jeunes a saisi l’occasion et a été présenté comme la solution à tous les problèmes que l’équipe traîne dans sa démarcation. Puissant et avec beaucoup de qualité à la sortie du ballon, Mingueza a brillé à Kiev et aura de nombreuses minutes au cours des prochains mois.

L’explosion de Sergiño Dest

Une autre des bonnes nouvelles pour Barcelone. L’ancien joueur de l’Ajax a terminé un grand match contre le Dynamo Kiev, avec notamment un superbe but. Une pièce de théâtre dans laquelle il a démontré toutes ses vertus: rapidité, qualité et arrivée. Et c’est que Sergiño Dest est prêt être un partant dans ce Barcelone, un club qui n’a pas entièrement couvert la bonne voie depuis des années, une position qui, depuis le départ de Dani Alves, est dans l’œil de l’ouragan.