Il Barcelone le deuxième tour de la Ligue de Santander visiter le Martinez Valero à mesurer à Elche dans le match correspondant à la 20e journée. Ceux de Ronald Koeman ils ont besoin des trois points s’ils veulent continuer à avoir des options à suivre dans le sillage de l’Atlético de Madrid, actuel et incontestable leader du classement.

Après la victoire subie en huitièmes de finale de la Copa del Rey contre Cornellá par 0-2, Barcelone revient à la Ligue de Santander avec le besoin impératif de gagner. Souffert ceux de Ronald Koeman pour battre une équipe de deuxième B et signé leur troisième prolongation en une semaine, on peut donc dire que les Catalans ont disputé quatre matchs en sept jours si nous ajoutons toutes les demi-heures de prolongation qu’ils ont jouées, souffrant d’une surcharge de minutes ce qui n’est pas très courant.

Avec cette charge de minutes et sans Leo Messi ils devront affronter le Elche dans le Martinez Valero avec la nécessité d’ajouter les trois points s’ils ne veulent pas donner plus d’options à la Athlète de Madrid pour en tirer plus d’avantages. Les matelas ne manquent pas dans le Ligue de Santander et Barcelone paie pour ce début irrégulier du cours qu’ils avaient … et qu’ils continuent d’avoir. Et c’est qu’en dépit d’être troisièmes du tableau, ceux de Ronald Koeman Ils continuent sans donner de grands signes d’une équipe sûre, capable de gagner la totalité ou la grande majorité de leurs matchs.

Leo Messi purgera son deuxième et dernier match de sanction afin que les élèves de Ronald Koeman ils devront affronter le match sans leur meilleur footballeur. Il n’est pas non plus entré dans la liste des convoqués Sergi Roberto, qui malgré une formation avec le reste de ses compagnons n’est pas encore prêt à voyager avec l’expédition. Le blessé Gerard Piqué, Ansu Fati et Philippe Coutinho Ils sont également toujours hors de l’appel même si les plus optimistes estiment que le jeune ailier pourrait commencer à réapparaître le mois prochain.

Celui qui sera dans Elche être Sergiño Dest. Le dos droit est la grande nouveauté de l’appel à Ronald Koeman, mais il y a de grands doutes quant à savoir si l’ancien Ajax pourrait être du match. Dans le cas où ce n’était pas dans onze, Oscar Mingueza répétera la propriété. Avec l’équipe de jeunes, Ronald Araújo, Clement Lenglet et Jordi Alba compléterait la défense, se tenant derrière Ter Stegen. Devant eux, Frenkie de Jong et Sergio Busquets, qui gardera Pedri. Dans le trident offensif, tout indique Dembélé, Griezmann et Braithwaite Ils compléteront le line-up de Barcelone au Martínez Valero.

Tout au long de l’histoire, le Barcelone a visité 24 fois -entre la Ligue et la Copa del Rey- pour Elche avec un équilibre très régulier. Malgré le fait que les Catalans aient remporté la victoire des terres d’Elche dix fois, l’équipe de Verdiblanco a également surpris en neuf matchs, il y a donc eu une égalité maximale. Le reste, cinq matchs, correspondent à des nuls, mais il faut noter que la dernière visite de championnat du Barça à Martínez Valero s’est terminé sur un 0-6 retentissant en 2015 avec les buts de Piqué, Pedro et les doublets de Neymar et Messi, footballeurs dont aucun ne sera sur le green, deux d’entre eux pour blessure et les deux autres pour avoir quitté le club il y a des saisons. .

Le mur de la Badía menace un Barça sans but

Ahead sera un Elche qu’il est en position de relégation mais cela ne le rend pas moins dangereux. L’un des joueurs les plus en forme du championnat joue dans l’équipe d’Elche: Edgar Badía. Le gardien catalan est une assurance-vie pour l’équipe qu’il dirige Jorge Almiron, mais que le manque d’efficacité dans les derniers mètres les a placés dans la zone inférieure du classement de la Ligue de Santander.

Quant aux onze que l’entraîneur argentin tirera Elche, il y a peu de doute, même s’il peut toujours y avoir des surprises. Les habitants d’Elche auront Edgar Badía défendre le but et pourrait avoir une ligne de cinq défenseurs devant composée de Barragán, Verdú, Diego, Josema et Mojica. Marcone et Raúl Guti ferait le double pivot et devant eux Père Milla, Boyé et un autre des hommes en forme: Josan.

Il Elche arrive également à la réunion après avoir joué les 32es de finale Copa del Rey, bien qu’ils n’aient pas réussi à avancer. Il Vallecano Ray Ils ont battu les Verdiblancos 2-0 grâce aux buts de Baby et Catena. Curieusement, l’équipe de Madrid sera également le prochain rival de la Barcelone mercredi prochain, après le tirage au sort a révélé que les deux équipes doivent se rencontrer dans la Coupe.