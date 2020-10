L’entraîneur espagnol Pep Guardiola, qui en est à sa cinquième saison à Manchester City, a rejeté la possibilité de retourner s’entraîner à Barcelone, étape qu’il a clôturée dans sa carrière.

L’option de Guardiola en tant qu’entraîneur du Barça est l’une des forces électorales que certains des candidats à la présidence de Barcelone gèrent. En fait, Victor Font, l’un d’eux, a déclaré il y a quelques jours que s’il était élu président, il aimerait avoir des légendes de club comme Guardiola.

“Ma phase d’entraîneur de Barcelone est terminée. Il y a des choses à faire une fois dans ma vie. Je retournerai dans ma ville pour voir l’équipe, pour profiter du club, mais rien de plus. C’est clair”, a déclaré Guardiola à la fin du match. que Manchester City a remporté à Sheffield (0-1).

Pep Guardiola a remporté quatorze titres en quatre ans alors qu’il était entraîneur de l’équipe du Barça entre 2008 et 2012. Il compte toutefois continuer avec l’équipe anglaise.

“Il y a des gens incroyables qui peuvent assumer le poste d’entraîneur de Barcelone. Actuellement, par exemple, il y a Ronald Koeman, qui est un excellent entraîneur. C’est fini”, a insisté le sélectionneur espagnol.

“Je retournerai dans ma ville pour suivre l’équipe et regarder les matchs, mais je suis incroyablement bien et heureux ici. J’ai toujours le désir de bien faire et c’est la chose la plus importante. J’ai l’intention d’être ici pendant plus d’années”, a déclaré l’entraîneur de la ville, qui s’engage sa cinquième année avec l’équipe anglaise, avec qui il met fin à un contrat à la fin de cette saison.