N’ayant pas le temps de lécher les blessures ou de profiter de petits triomphes, le Ligue de Santander. Dans cette saison encore atypique, avec une pré-saison courte, un horaire serré et des jambes sensibles, le football ne donne pas de répit. Il n’y a pas le temps de s’arrêter et de respirer, de régler les idées, tout s’accélère et les cartes doivent se former en courant. Alors visitez le Barcelone ce samedi Mendizorroza (21h00), avec peu de marge pour se réjouir de la victoire à Turin, doit répondre à un Alaves avec faim.

La bosse dans le Classique Il est toujours présent au Camp Nou, c’était douloureux de voir comment l’équipe s’est effondrée et a perdu la première bataille contre lui Réel Madrid, qui profite du tableau et avance pour le but commun, la Ligue. Bien que sans temps pour pleurer, la visite à Turin a servi Koeman et le sien comme une bouteille d’oxygène sur le plus haut sommet de la montagne. Les Catalans ont affiché leur meilleur football depuis que le Néerlandais est sur le banc et a battu la Juventus (0-2) qui aurait pu remporter une bien plus grande victoire.

Avec ces bases, l’équipe arrive à Vitoria, grandie après le dernier match qu’elle cherchera Koeman approuvez tout le bien que le leur a obtenu. Il y a eu quelques chiffres qui sont ressortis renforcés. Le premier d’entre eux Pedri Gonzalez. Le garçon de 17 ans a enfoncé la porte de la propriété. Il a beaucoup de football dans sa tête et dans ses bottes, il agit sans complexes et répond dans les différentes positions dans lesquelles le Néerlandais lui a donné le ballon. À Koeman Cela ne lui a pas dérangé de lui donner de l’importance, il parie sur les jeunes sans regarder leurs cartes d’identité.

Griezmann il a également récupéré du crédit à Turin. En fait, c’est Koeman lui-même qui a qualifié ses dernières performances de malchance. Avant le Juventus Il ne s’est pas mouillé non plus – le bois l’a évité – et a distribué quelques balles qui pourraient se terminer par un but pour ses coéquipiers. C’est précisément ce qu’on attend de lui, générer et transformer. Le premier le remplit déjà, pour le second il a encore une poussée. Pas tellement un Leo Messi qui continue de sauver sa visée de 11 mètres, le seul endroit où il a réussi à marquer.

Ainsi, le onze de gala de Koeman il prend forme. Il y avait déjà plusieurs joueurs qui avaient la bague de titre depuis son arrivée, d’autres qui l’ont acquise au passage des jeux, d’autres qui bien qu’étant sur le fil, ajoutent plus de points que l’autre alternative. Dest aimé dans le Classique malgré l’issue, d’où le retour sur le côté au détriment de Sergi Roberto. lever du soleil de l’autre côté pendant que Piquer Oui Lenglet duo de défenseurs. Busquets Oui De Jong ils sont fixés dans la moelle épinière – Pjanic n’est pas encore à son apogée. Pedri devant eux et une nouvelle opportunité de Griezmann. Ansu Fati et Messi terminer onze.

Le but, un problème pour Alavés

Bien qu’il vienne après un bon match contre Valladolid, qu’il sombre dans le tableau après avoir battu 0-2, à Alaves il a du mal à trouver son objectif. C’est assez surprenant de voir ce qu’il a sur le personnel. La saison dernière, Lucas Perez Oui Joselu Ils étaient deux des meilleurs buteurs nationaux du championnat. Les deux ont ajouté 11 buts chacun, un chiffre important pour ces lieux. Sur ce parcours, seule l’ancienne équipe de jeunes blancs a réussi à voir la porte jusqu’à présent, qui en a une.

Au total, le Alaves Il n’a réussi que cinq buts en sept matchs, un chiffre médiocre contre lequel il ne pouvait que rentabiliser Athlétique (1-0) et avant Valladolid dans le dernier match (0-2). Les esprits ne sont pas au maximum à Mendizorroza bien que la confiance en Pablo Machin encore intact. Ils étaient déjà bas contre Valladolid et pouvaient répéter. Le coffre-fort est celui de Père Pons dans le noyau et a des doutes que de Rodrigo Ely, avec un inconfort cette semaine.