Cornellá et Barcelone face aujourd’hui, Jeudi 21 janvier, en huitièmes de finale de la Copa del Rey. Le match, reporté à cette date en raison de la Super Coupe d’Espagne de la semaine dernière, se jouera au Stade municipal de Nou de Cornellà, stade d’une capacité de 1 500 places et gazon artificiel. De grandes rotations sont attendues chez les Catalans après l’énorme usure et la défaite contre lui Athletic Bilbao.

Une rencontre qui sera menée au coup de sifflet par Cesar Soto Grandet et cela sera retransmis en direct sur DAZN. Aussi, le jeu d’aujourd’hui Cornellá-Barça aura des commentaires en ligne minute par minute sur le site Web de OKDIARY.

Rencontre Cornellá – Barcelone mesurera, entre autres, comment est le moral des Catalans après la finale retentissante de la Super Coupe d’Espagne, remportant enfin le titre Athletic Bilbao et avec l’expulsion de Leo Messi, ce qui le laissera de côté et un autre match de championnat. On s’attend à ce que Ronald Koeman parie sur les rotations pour donner du repos à nombre de ses joueurs, avec une belle accumulation de minutes après les matchs contre les deux clubs basques en demi-finale et en finale de la coupe.

Moment et opportunités pour les moins communs dans les culés. Net aura à nouveau une place sous les bâtons après le claquement de la porte Koeman Au départ. Mingueza et Araújo Ils commencent avec de nombreuses options pour recommencer contre Cornellá, ainsi que deux dans l’ostracisme comme Umtiti et Junior. La carrière peut également avoir des options avec Moriba, Riqui Puig et Konrad. Pareil pour Pjanic, Trincao et Braithwaite.

Il Cornellá Il arrive à ce rendez-vous en tant que huitième classé dans le groupe 3-A de la deuxième division B, où il partage une ligue avec la filiale Blaugrana, actuellement troisième. Les de Cornellá, entraîné par Guillermo Fernández, a donné la surprise lors du match précédent en expulsant l’actuel leader de la Ligue de Santander, l’Atlético de Madrid, du tournoi. Merci au but d’Adrián Jiménez. Eloy Gila et Agus Medina sont les pichichis de l’équipe, avec trois buts, après les 11 premières journées.

Le jeu d’aujourd’hui Cornellá – Barcelone des seizièmes de la Copa del Rey sera télévisé aujourd’hui à travers DAZN à partir de 21h00. et vous pourrez également consulter toutes les informations du jeu de Coupe minute par minute sur le site de OKDIARY d’une heure avant Cornellá – Barça avec le précédent, alignements et commentaires de l’affrontement avec chaque action, objectif ou controverse.