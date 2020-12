Jour 12 de La Ligue de Santander clôturera sa journée le samedi 5 décembre au stade Ramón de Carranza. Là, ils mesurent le Cadix et le FC Barcelona. Celui qui jusqu’à présent est l’équipe de révélation de la compétition reçoit un Barça qui a retrouvé sa fiabilité, du moins pour le moment. À 21h00. Le match débutera dans la ville andalouse, qui sera dirigé par l’arbitre César Soto Grado.

Le match entre les deux équipes peut être suivi sur le site de OKDIARY à partir de 20h00, via la diffusion en direct en ligne, avec des commentaires minute par minute une fois que l’arbitre siffle pour le début du match. À la télévision, le Cadix – Barcelone peut être vu dans Movistar LaLiga.

le Cadix Cela vient après avoir enchaîné trois matchs consécutifs sans gagner. Avec 15 points, ils ont été installés dès qu’ils sont revenus en Première dans les premières positions du classement et ne les ont plus quittés depuis. Ils commenceront le jeu dans sixième position et ils chercheront à répéter le résultat réussi obtenu il y a plusieurs jours contre le Real Madrid, lorsqu’ils ont réussi à remporter la victoire à Valdebebas.

Malgré ses bons chiffres dans les premiers jours, ils n’ont pas encore réussi à gagner à domicile. Ils n’ont pas gagné à Carranza depuis la 38e journée de match de l’année dernière, quatre après avoir terminé la Ligue. Depuis, ceux de Cervera ils ont cinq défaites et deux nuls à domicile.

Les habitants de Cadix pourront compter sur le match Álvaro Negredo. L’attaquant vétéran a surmonté sa blessure et atteint le duel important que les jaunes ont contre les Catalans, visant le titre. Cependant, Cadix aura des victimes sensibles telles que celles de Cucho Hernández, Salvi ou Cala.

Pour ce qui est de Barça En ce qui concerne, Koeman est venu au meilleur moment du cours. Après la défaite contre l’Atlético, ils ont réussi à renouer avec leur football avec trois victoires consécutives contre Dynamo Kiev, Osasuna et Ferencvaros. Désormais, ils cherchent à confirmer l’amélioration en s’imposant aux Cadistas. Ils arrivent au meeting en septième position du tableau, avec 14 points après la dispute de neuf matchs.

L’entraîneur néerlandais il aura à nouveau Leo Messi, après lui avoir donné du repos dans ses deux derniers engagements européens. Par conséquent, il pourrait répéter l’équipe qui avait débuté contre Osasuna et laisser Dembélé sur le banc à nouveau, avant l’explosion du score de Braithwaite.

Les supporters barcelonais n’ont pas bien commencé le parcours, mais les derniers résultats les ont fait monter en flèche et se rapprocher du sommet du classement. S’ils battaient Cadix ce samedi, ils pourraient atteindre la cinquième position et dépasser Séville ou faire match nul avec le Real Madrid, bien qu’ils seraient encore loin derrière le leader momentané, la Real Sociedad, qui a 10 points de retard, et l’Atlético de Madrid, qui a disputé les mêmes matchs qu’eux et les devance de neuf points.

Le match Cadix – Barcelone La Ligue de Santander clôture la journée de samedi. Le duel commencera à 21:00 heures au stade Ramón de Carranza et peut être suivi à la télévision en Movistar LaLiga. De plus, sur le site Web de OKDIARY Vous pourrez profiter de la diffusion en ligne de la rencontre avec des commentaires minute par minute sur ce qui se passe sur le terrain une heure avant le début du match.