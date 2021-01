Elche et Barcelone faire face à ça Dimanche 24 janvier dans le match correspondant au 20e journée de la Ligue de Santander, la première rencontre du deuxième tour de la compétition nationale bien que ni Elche ni les Catalans n’aient encore terminé le premier, y compris le match entre eux le premier jour qui a été reporté pour donner aux deux équipes une marge de repos et de pré-saison.

Une rencontre qui sera menée au coup de sifflet par Pizarro Gomez et qui sera retransmis en direct par Movistar LaLiga. De plus, la fête Elche-Barça aura des commentaires en ligne minute par minute sur le site Web de OKDIARY, à partir d’une heure avant le match avec les alignements et les curiosités du duel.

Rencontre Elche – Barcelone important dans le contexte de la saison tant pour les culés que pour les franjiverdes. Les locaux arrivent dans une importante sécheresse de victoires qui les maintient pour le moment dans des lieux de relégation. Ils n’ont pas gagné depuis octobre, également à domicile, contre Valence de Javi Gracia. Depuis, les seuls triomphes qu’ils ont célébrés ont été la Copa del Rey. Sept nuls et quatre défaites illustrent son chemin.

Dans le BarçaRevenir au plus vite sur ce chemin régulier qu’ils avaient atteint au début de 2021 est le point essentiel. Les tournois de coupe ont une fois de plus mis en doute ceux de Koeman, ce qui entretient l’incertitude en termes de jeu et de style. La perte de Leo Messi sèmera si possible plus de doutes contre une équipe qui aime courir et jouer contre. Dembélé Il est devenu ces dernières semaines dans l’espoir culé. Qui dirait.

Koeman va à nouveau parier sur son onze de gala après les rotations qui ont été autorisées en Cornellá. Peu de joueurs du Plan B sont sortis de ce rendez-vous renforcé, ce sont bien Pedri et Dembélé, dès leur entrée sur le terrain, qui ont résolu un scrutin qui a rougi jusqu’à Koeman.

Pour sa part, dans le Elche les yeux sont sur le trio qui se forme au dessus, les deux faces et la référence. Tellement de Père Mile comme Josan commencer en tant que favoris pour diriger les groupes bien que cela ne devrait pas être exclu Tete Morente. Ci-dessus, l’Argentin Boyé a gagné la vitole de titularísimo.

Le match Elche – Barcelone de la 20e journée de la Ligue de SantanderIl sera télévisé aujourd’hui via Movistar LaLiga à partir de 16:15 heures et vous pourrez également consulter toutes les informations du jeu de La Ligue minute par minute sur le site de OKDIARY d’une heure avant Elche – Barça avec le précédent, alignements et commentaires de l’affrontement avec chaque action, objectif ou controverse.