Huesca et le FC Barcelone face aujourd’hui, Dimanche 3 décembre dans un match où le Cache des Catalans sera à nouveau en jeu dans la Ligue de Santander. La jorné 17 de la Ligue de Santander visage dans le Alcoraz à partir de 21:00 heures aux blaugranas et aux granotas. Une réunion qui sera animée par Guillermo Cuadra Fernandez et sera retransmis en direct par Movistar LaLiga. Aussi, le jeu d’aujourd’hui Huesca-Barcelone aura des commentaires de jeu minute par minute sur le site Web de OKDIARY.

Rencontre Huesca – Barcelone peut être clé et décisive en direction des Catalans dans le Ligue de Santander. Visite en L’Alcoraz en bas de la compétition, une Huesca qui n’a pu gagner qu’un match en 16 tours et qui avec 12 points occupe la dernière position du tableau, trois du salut. Après le dernier match nul au Camp Nou contre Eibar, où des erreurs et une absence de réaction ont condamné l’équipe, il laisse sa candidature au titre très émue.

Retour Leo Messi à la convocation du Barça et sera encore une fois le grand atout. Ce sera la première apparition de l’Argentin après son entretien exclusif avec Évole, où il a précisé qu’il avait décidé quoi faire à la fin de la saison, que c’était une année de transition et que le niveau de l’effectif n’était pas celui attendu.

Récupérer de l’argent Koeman pour ce match et il reste à voir quel plan il a préparé pour ce match après le fiasco contre lui Eibar, où sans Messi une équipe sans âme a été vue. Dembélé, récupéré pour la cause, il semble que ce sera désormais l’une des grandes menaces du blaugrana. Des doutes avec l’arrière, Busquets ou Pjanic, Braithwaite ou Griezmann et le schéma.

Pour sa part, Huesca Il arrive avec un grand besoin et désireux de surprendre la journée. Ils n’ont pu obtenir que trois points en un match cette saison, il y a plusieurs semaines contre lui Alaves dans L’Alcoraz. Malgré son statut de bas, il n’a perdu que deux matchs à domicile cette saison et a déjà accumulé neuf nuls cette saison après les 16 premières journées, le plus en Liga. Parmi ses rangs, un ancien canterano culé, le canari Sandro Ramirez.

Le jeu d’aujourd’hui Huesca – Barcelone de la 17e journée de la Ligue de Santander sera télévisé aujourd’hui à travers Movistar LaLiga à partir de 21:00 heures et vous pouvez également suivre minute par minute le jeu de La Ligue Huesca – Barça sur le site web de OKDIARY d’une heure avant le match avec l’aperçu, les line-up et les commentaires minute par minute du match.

À quelle heure Huesca – Barcelone joue-t-il?

Espagne: 01/03/2021 21h00 (20h00 aux îles Canaries). Argentine: 03/01/2021 17:00 heures.

Mexique: 03/01/2021 14:00 heures.

La Colombie: 03/01/2021 15:00 heures.

Pérou: 03/01/2021 15:00 heures.

Chili: 03/01/2021 17:00 heures.

Venezuela: 01/03/2021 16:00 heures.

Uruguay: 03/01/2021 17:00 heures.

Les anges: 03/01/2021 12:00 heures.

Nouveau York: 03/01/2021 15:00 heures.

Où joue Huesca – Barcelone?

Stade El Alcoraz (Huesca).