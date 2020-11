Javier Mascherano, retraité la semaine dernière de la pratique du football professionnel, a été interrogé par Barcelone pour connaître sa disponibilité pour remplacer Gérard Piqué après sa grave blessure au genou. Le défenseur argentin a remercié le club dans lequel il a joué jusqu’en 2018 pour son intérêt, mais il n’est pas là pour le travail de retour au football d’élite dans une compétition aussi exigeante que le championnat espagnol.

“Barcelone, dimanche soir, a appelé Mascherano, qui a récemment pris sa retraite, pour remplacer Piqué”, m’a dit Eduardo Inda dans sa section exclusive à «El Chiringuito de Jugones». «L’Argentin a poliment décliné l’offre. Des gens de la direction du Barça l’ont appelé et lui ont dit non parce qu’il considérait que son stade de footballeur était terminé “, a conclu le directeur d’OKDIARIO.

Le défenseur a joué en Chine pendant une saison après son expérience avec le Barça et est revenu en 2020 aux Estudiantes de La Plata pour disputer ses derniers matchs en tant que professionnel. Mascherano a pris la décision de quitter le football professionnel après ne pas se sentir compétitif à 36 ans.

Le Barça, avec lequel il a disputé un total de 333 matchs en huit saisons, vu en lui une bonne opportunité de remplacer Piqué et en passant pour satisfaire un Leo Messi qui est l’un de ses meilleurs amis. Mascherano, cependant, a catégoriquement rejeté l’opportunité de porter à nouveau le maillot culé, bien qu’il soit une option qui convient pour être gratuite et ne pas avoir à payer de transfert pour cela.

Les culés continuent de parcourir le marché et tout indique qu’Ezequiel Garay -ex Valence et Real Madrid- pourrait être le remplaçant choisi. Le défenseur argentin est également sans équipe à 34 ans et pourrait s’inscrire dans les plans de Koeman. Le défenseur de la filiale Óscar Mingueza aime aussi beaucoup le management sportif.