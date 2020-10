Pour le deuxième jour de la Ligue des champions, Barcelone a remporté une précieuse victoire 2-0 lors de sa visite à Juventus, qui n’avait pas Cristiano Ronaldo en raison d’un coronavirus. En échange, Lionel Messi Il était présent au vainqueur et a joué les 90 minutes.

Le seul but du match est venu après 14 minutes de jeu. Désordrej’ai pris le ballon par la gauche et j’ai rapidement changé Ousmane Dembélé. L’ailier français a dribblé, touché le but et, après une déviation par un défenseur, a marqué 1-0. Pendant ce temps, la star de Rosario a marqué le dernier penalty 2-0.

Paulo Dybala Il a débuté à la Juve comme l’Uruguayen Rodrigo Bentancur, ancien Boca. Dans l’équipe de Ronald Koeman, il y avait la particularité que Frenkie de Jong il a joué toute la seconde période en tant que défenseur central. L’Uruguayen Ronald Araujo, qui avait joué pour Gerard Piqué, a été blessé, alors Koeman s’est tourné vers Sergio Busquets pour le milieu de terrain et le Néerlandais pour la défense centrale.

En tant, Alvaro Morata C’était un autre des grands protagonistes de la rencontre. L’attaquant espagnol de 28 ans a marqué trois buts, mais tous les trois ont été annulés à la demande du VAR par deux hors-jeu. Sur les réseaux sociaux, cela n’est pas passé inaperçu et les mèmes sont apparus: