UNE Barcelone Apathetic, qui ne semblait pas lié à celui qu’il a battu à Turin il y a une semaine, a battu un décimé 2-1 Dynamo Kiev cela a réussi à le faire souffrir jusqu’au dernier moment.



La rencontre a commencé avec la possibilité pour le Barça de le condamner dans les dix premières minutes. Mais les hommes de Koeman n’ont profité que d’une des cinq occasions de marquer qu’ils ont générées au cours de cette période, au cours de laquelle le Dynamo Kiev Il a montré les lacunes causées par les multiples pertes qui lui ont laissé seulement 13 joueurs de l’équipe première.



Terrifié par l’apparition de Leo Messi dans la surface, l’instinct de Popov a renvoyé la jambe droite du centre ukrainien de manière excessive pour couper l’avance vers le but argentin. Michael Oliver, l’arbitre, a pointé en avant, paresseux, et il a fallu quelques secondes à tout le monde pour être clair que l’Anglais envoyait le match au point de penalty.



Le imberbe Ruslán Nescheret s’est retrouvé à 18 ans et à son deuxième match professionnel avec le défi d’arrêter une pénalité d’un certain Messi, qui a achevé sa 150e réunion de compétitions interclubs en UEFA. Le garçon n’était pas loin de la gloire, mais deviner que le coup de 10 irait à sa gauche ne lui suffisait pas.



Pas Antoine Griezmann à deux reprises (dont une avec une porte vide); ni Pedro González ‘Pedri’ avec un tir intérieur qui s’est écrasé sur la barre transversale puis sur la même ligne de but; Ni Ansu Fati avec un lancement malveillant que Nescheret a rejeté n’a réussi à ouvrir un écart insurmontable pour l’équipe dirigée par Mircea Lucescu.



Et que jusqu’à la minute 20, le Dinamo Kiev a prétendu que le but de Ter Stegen, qui n’avait pas joué depuis 2-8 contre le Bayern en raison d’une blessure, n’existait pas. Mais ensuite, les Ukrainiens ont vu qu’au loin il y avait un horizon et petit à petit ils ont osé aller vers lui alors qu’ils n’avaient pas leurs deux meilleurs milieux de terrain: Sydorchuk et Shaparenko.



La bravoure ukrainienne inattendue a court-circuité un Barça qui s’est défendu avec Frenkie de Jong comme l’une des centrales et qui ne savait plus comment atteindre la zone rivale avec la même joie.

Alors que le match était désespérément endormi à 10 minutes de la fin, Buyalskiy a attrapé une balle de la tête qui ne s’est pas transformée en match nul parce que Ter Stegen a sorti une main droite sculptée dans le marbre qui a envoyé l’euphorie du visiteur sur la barre transversale.



La déclaration de Lucescu mardi selon laquelle le Barça ne fait pas partie des favoris pour remporter la compétition a retenti comme le tonnerre dans un Camp Nou que la pandémie de coronavirus insiste sur le fait qu’il ne s’agit que de plastique et de ciment, et que les nuits mémorables de Des champions, comme celui vécu en 1993 avant le Dynamo Kiev lui-même, ils semblent n’avoir aucune place même dans le futur.



L’écho du tonnerre se faisait encore entendre dans la première minute de la seconde mi-temps, lorsque Viktor Tsygankov, auteur du but ukrainien contre l’Espagne le 13 octobre, grâce à une contre-attaque, a été planté seul dans le jardin de Ter Stegen, qui devait devenir un géant pour éviter le désastre.



Dans le coin arrière, Kedziora a dirigé le gardien allemand, mais l’arbitre a annulé le but car il a correctement considéré que le centre avait franchi la ligne de fond.



Mais les craintes n’étaient pas encore terminées. Le jeune Supryaha, l’attaquant de l’équipe ukrainienne U20, championne du monde 2019, a profité d’une autre contre-attaque pour regarder Ter Stegen face à face avant que le gardien ne devine ses intentions.



La réponse du Barça est intervenue avant la 60e minute par un coup franc de Leo Messi et peu après par un tir précipité de Sergi Roberto, qui venait d’entrer avec Dembélé pour donner un autre air au match. Les deux chances de but ont été rencontrées par un splendide Neshcheret.



Mais lors du prochain match, le gardien de but de la filiale du Dynamo Kiev n’a rien pu faire pour empêcher un centre précis d’Ansu Fati de la gauche qui a trouvé la tête de Gerard Piqué de devenir 2-0.



Cela semblait la phrase d’un match dans lequel l’équipe de Ronald Koeman se consacrait uniquement à respecter le record, mais avant de rentrer chez lui, il avait encore du travail de routine à faire.



Qui n’a eu aucun problème à revenir à la routine de son excellence était Ter Stegen. À la moitié de la seconde mi-temps, il a affronté un autre face à face Tsygankov, qui ne s’est pas effondré et à 15 minutes de la fin, il a profité du rejet d’un autre arrêt majestueux par le gardien allemand, celui de Verbic, pour réduire l’écart à un but vide.



Tant d’apathie de la part des joueurs du Barça ont finalement fait souffrir. Dembélé voulait lui faire peur avec un de son génie inattendu sous la forme d’un tir lointain visant l’équipe, mais une fois de plus Neshcheret se faisait passer pour un gardien expérimenté avec cinquante matches de «Champions» derrière lui.



Les dernières minutes ont été un pur désarroi pour le Barça et le silence du Camp Nou nous a même fait entendre un “on doit souffrir” de Gérard Piqué face à une équipe ukrainienne qui a compensé les pertes et la fatigue avec espoir. Il était à un détail de l’accomplissement d’un exploit.