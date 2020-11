Ronald Koeman Il a parlé dans plusieurs journaux sportifs catalans de l’actualité de Barcelone. L’entraîneur néerlandais a qualifié le moment de forme de certains joueurs Messi ou Griezmann, en plus de passer en revue ses premiers mois en tant qu’entraîneur du Barça. Ce sont les déclarations les plus marquantes de Koeman après ses interviews dans SPORT et Mundo Deportivo.

Forme de Messi

«Je veux le meilleur pour l’équipe et le meilleur pour l’équipe, c’est que Leo va bien, comme il l’est maintenant: branché et très impliqué. Il l’a montré l’autre jour contre le Betis lorsqu’il est entré en seconde période. L’équipe doit apprendre à chercher le meilleur pour nous, mais aujourd’hui, le Barça a été, est et sera une meilleure équipe avec Messi que sans Messi ».

Le départ frustré de Messi

«Ils m’avaient déjà dit qu’il était malheureux. Nous avons parlé chez lui, il m’a donné ses raisons et je lui ai expliqué ce que je pouvais changer. J’étais honnête, je lui ai dit que la seule chose que je pouvais changer était le football: mon travail, mon système de jeu, sa position sur le terrain, son importance en tant que joueur et je lui ai dit que ce qu’il avait avec le club, je ne pouvais pas les changer. En fin de compte, rester était sa décision.

Modèle

«En général, je suis content de l’équipe. Je travaille avec les joueurs que j’ai, mais si vous me demandez si c’est l’équipe idéale pour moi, j’ai des doutes. Vous pouvez toujours améliorer les choses.

Pedri

«C’est le joueur qui m’a le plus surpris, surtout pour ne pas le connaître davantage. Je savais que le Barça l’avait signé depuis Las Palmas et avait vu quelques images de son match, mais je ne pense pas que quiconque s’attendait à sa carrière jusqu’à présent. A 17 ans, jouer et s’entraîner avec les meilleurs footballeurs du Barça avec la performance qu’il donne, c’est être heureux ».

Griezmann

«Il a besoin d’un peu plus de confiance et le fait de marquer des buts donne toujours cette confiance. On ne peut pas dire qu’il ne travaille pas parce qu’il fait beaucoup, mais il se peut qu’il se sente un peu plus libre quand il est avec son équipe en passant beaucoup de temps avec eux et en jouant toujours dans la même position. Un joueur qui travaille si dur et qui essaie de changer les choses, je pense qu’à la fin, il arrivera où il veut.

Depay

«Premièrement, ce n’est pas le moment de parler de joueurs qui ne sont pas là, pour moi ce n’est pas bien. Il est vrai que son nom est sorti et qu’il a disputé tous les matchs de la 9 équipe nationale néerlandaise, mais chacun peut avoir son avis. Il n’est pas là et nous verrons ce qui peut se passer dans le futur.

anciens combattants

Surtout, ils font de leur mieux. Ils ont eux-mêmes réagi après ce qui s’est passé l’année dernière. Ils ont vu que les choses doivent changer et en général je suis très heureux. Les anciens de l’équipe sont impliqués et travaillent bien, je n’ai rien à redire.

Blessure d’Ansu Fati

“Il nous manquera pendant un moment un bon joueur, sur l’aile, qui peut jouer à neuf et qui a fait de belles performances. D’un autre côté, il faut l’accepter et l’assumer, il faut donner des opportunités aux autres joueurs. Espérons qu’il se rétablira bientôt et se remettra de son opération.

Signature d’Eric García

“Bon je ne sais pas. Cela dépend de Manchester City.