le Barcelone et le personnel est parvenu à un accord pour la réduction de salaire. Après plusieurs semaines de négociations et de bras de fer entre les parties, l’entité catalane a annoncé dans un communiqué que les footballeurs avaient accepté de baisser leur salaire en raison de la situation économique délicate que traverse l’entité catalane, qui est actuellement régie par un directeur en attente des élections présidentielles.

Le communiqué de Barcelone disait ce qui suit:

Les représentants du Club et les joueurs qui composent la table de négociation pour les ajustements salariaux du FC Barcelone, conscients du grand intérêt et de la préoccupation avec lesquels tout Barcelone suit les travaux de cette Commission, rendent publique cette déclaration commune pour informer du suivant:

Aujourd’hui, les parties sont parvenues à un accord de principe qui permet un ajustement du coût salarial de la saison en cours, pour un montant de 122 millions de rémunération fixe, auquel s’ajoute le report de 3 ans de rémunération variable de cette saison, budgétisée à un montant approximatif de 50 millions d’euros. Ce principe d’accord est en attente de ratification dans les prochains jours par le groupe d’acteurs et de techniciens concernés. L’accord, s’il est ratifié, constituera un jalon d’une grande importance pour réorienter la situation économique actuelle. Que les deux parties reconnaissent le grand effort qui a dû être fait pour parvenir à ce principe d’accord et s’en félicitent.

Le 11 novembre, le club a testé comment les joueurs ont clôturé la négociation d’une réduction de salaire sans accord et les joueurs ont été convoqués pour étudier individuellement la proposition du club. Ils avaient jusqu’à lundi dernier pour parvenir à un accord qui a finalement été conclu dans les derniers jours. Il doit être exclu que le club ait la possibilité de prendre une décision unilatéralement sans entraîner la résiliation du contrat des joueurs.

“Après plusieurs jours d’intenses réunions, et la négociation épuisée, les parties ont mis fin à la période de consultation, sans parvenir à un accord”, a déclaré le club à l’époque qu’il avait également précisé que: «Depuis que le processus de négociation a montré la volonté sincère et ferme de compréhension des parties, y compris la formule de recouvrement des salaires qui doit être reportée, et ils ont ont réussi à surmonter nombre des difficultés qui semblaient insurmontables il y a quelques jours, les parties ont convenu de s’accorder jusqu’au 23 novembre, pour réfléchir et décider si les propositions restées sur la table peuvent encore être acceptées.

Leo Messi a mené la rébellion des footballeurs contre le conseil anciennement présidé par Josep Maria Bartomeu et maintenant par Carles Tusquets. L’Argentin a toujours été favorable à la réduction du salaire pendant la quarantaine mais tout a changé après que le club a dit “non” et mis tous les obstacles possibles à sa demande de transfert. Enfin, le ’10’ est resté et comme nous l’avons rapporté dans OKDIARY son intention n’était pas de baisser à nouveau son salaire.

Ter Stegen, Piqué et Lenglet, par gratuit

Piqué, Ter Stegen, Lenglet et De Jong Ils étaient libres dans cette négociation et le club a récompensé sa gratitude envers l’entité en renouvelant leurs contrats il y a quelques mois. Les quatre footballeurs sont parvenus à un accord pour reporter les revenus correspondant à cette année et que ceux-ci soient répartis au prorata dans leurs nouveaux contrats. Curieux a été le cas de Gérard Piqué, qui a renouvelé jusqu’à 37 ans plus tard pour pouvoir recouvrer le montant dû avant de prendre sa retraite.