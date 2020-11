Mis à jour le 31/10/2020 à 22:33

Antoine Griezmann a sauvé Barcelone dans un après-midi où personne n’est parti heureux. L’attaquant français a souscrit aux critiques de son entraîneur, Ronald Koeman, sur le nombre d’erreurs que l’équipe commet lors de ces premières dates.

“Nous sommes en colère et en colère parce que nous voulions les trois points après une défaite”, a déclaré l’avant Barcelone qui a eu plus d’une occasion devant le but Alavés.

Le Français a reconnu qu’ils ne peuvent toujours pas trouver la force contre le but rival. «Cela nous a coûté un peu, il comprend qu’à plusieurs reprises nous avons pu marquer. Nous avons beaucoup à améliorer, nous devons travailler et essayer de gagner le prochain match “

“Nous échouons beaucoup, je suis le premier, j’essaye de travailler pour m’améliorer, mais la saison est très longue et nous sommes sûrs de nous améliorer”, at-il reconnu. Antoine Griezmann.

Antoine Griezmann autocritique de sa performance à Barcelone. (Vidéo @fcbarcelona)

le ‘Petit PrinceIl a regretté que son retour au but n’ait pas servi à repartir avec les trois points à domicile. «J’échouais et l’équipe a besoin de mes objectifs. J’essaie de m’améliorer car je n’échoue généralement pas à ces occasions et ces derniers temps je les ai échouées, mais il s’agit d’être calme et de travailler ».

Le mauvais moment collectif n’a pas miné l’enthousiasme du joueur le plus attendu par les supporters du Barça. “Je me sens bien et j’aime ça, mais je dois juste continuer à travailler pour surmonter ce qui a été fait.”

