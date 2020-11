L’attaquant de Barcelone Martin Braithwaite et sept autres internationaux danois, en plus du personnel d’entraîneurs, ont été isolés dans la concentration du Danemark lorsqu’un autre joueur est testé positif pour le coronavirus, de sorte qu’ils rateront le match amical de demain contre la Suède, a rapporté mardi la Fédération. Ligue danoise de football (DBU).

La DBU a souligné que tous les concentrés ont été soumis à deux tests hier à l’arrivée, suivant le protocole, et que l’arrière complet de Hoffenheim Robert Skov et un physiothérapeute ont été testés positifs dans le second, donc selon un principe de précaution, il a été a décidé d’isoler les personnes susceptibles d’avoir eu des contacts étroits potentiels avec les personnes infectées.

Outre Braithwaite, entre autres, l’attaquant Yussuf Poulsen (Leipzig), ainsi que l’entraîneur Kasper Hjulmand et son assistant, Morten Wieghorst, ont été isolés. Skov et le kinésithérapeute, qui ne présentent aucun symptôme, ont déjà abandonné la concentration, alors qu’une dizaine de personnes seront isolées et pourraient être présentes lors des prochains matches de la Ligue des Nations contre l’Islande (dimanche) et la Belgique (mercredi) s’ils donnent. négatifs dans un nouveau test auquel ils seront soumis ce jeudi.

“Nous pensons que la contagion ne s’est pas produite dans la concentration et nous l’avons détectée bientôt, ce qui facilite l’adoption de mesures”, a déclaré dans un communiqué, dans lequel il a été annoncé que d’autres acteurs seront convoqués tout au long de la journée pour occuper le lieu des personnes touchées.

Le Danemark savait déjà à l’avance qu’il ne pouvait pas compter pour le match amical avec sept joueurs qui jouent pour des clubs anglais en raison de la décision du gouvernement du Royaume-Uni d’interdire temporairement l’entrée des voyageurs en provenance du Danemark ou qui y sont passés en transit lorsqu’ils sont détectés dans ce pays une mutation Sars-CoV2 liée au vison.

La mesure affecte plusieurs partants tels que le gardien Kasper Schmeichel, le centre Andreas Christensen et le milieu de terrain Pierre-Emil Højbjerg, ainsi que plusieurs joueurs suédois qui évoluent également dans le championnat anglais, et a fait douter de leur présence dans le prochain match. Matchs de la Ligue des Nations.