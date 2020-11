La blessure grave de Ansu Fati, qui sera absent pendant quatre mois, ne s’arrête pas négociations pour son renouvellement, qui continuent à avancer dans la bonne direction pour parvenir à un accord. Les rencontres avec son agent, Jorge Mendes, ont commencé avec Bartomeu, se poursuivent avec le gérant et doivent être approuvées par le nouveau président de la Barcelone, qui sortira des élections de 24 janvier prochain.

Barcelone comprend que la continuité d’Ansu Fati est absolument stratégique dans le futur club et c’est pourquoi les pourparlers pour prolonger son contrat, qui se termine en juin 2022, ont été lancés avec l’ancien conseil présidé par Josep María Bartomeu.

Les contacts, toujours sous l’égide de la discrétion et sans fuites d’aucune des parties, se sont poursuivis ces dernières semaines, selon le journal Marca dans son édition numérique. L’accord se prépare, même s’il n’est pas encore finalisé. Aussi, tout engagement qui est atteint entre Barcelone et les agents d’Ansu Fati devrait être ratifié pour la candidature gagnante aux élections à la présidence du Barça qui se tiendra le 24 janvier.

Ansu Fati, avec un contrat jusqu’en 2022, est l’éclosion verte de Barcelone, le grand espoir de reconstruire le futur Barça post-Messi sur leur dos (et ceux de Pedri, l’autre perle du Barça). Son présent est impressionnant et son avenir n’est pas moins prometteur car inconnu. Il a le potentiel du Ballon d’Or et semble être l’un de ces joueurs qui sortent tous les 50 ans.

Je viens d’avoir 18 ans, Ansu Fati est titulaire de KoemanIl était un international absolu avec Luis Enrique et cet été, il avait des offres de plusieurs millions de dollars, comme Manchester United, qui était prêt à mettre 125 millions de dollars fixes et 25 autres de plus pour les objectifs de prendre la perle du Barça.

400 kilos de clause … et gratuit en 2022

En septembre Ansu Fati avait automatiquement un premier record d’équipe, donc sa clause a également été automatiquement portée à 400 millions d’euros, bien que Bartomeu, alors président de Barcelone, ne puisse pas exécuter la prolongation contractuelle jusqu’en 2024 qui était prévue, car le footballeur était encore mineur.

Le Barça, déjà embourbé dans une crise pressante, voulait faire un clin d’œil à Ansu sous la forme d’une petite compensation financière, très loin de ce que souhaite Jorge Mendes, conscient que le footballeur est l’un des plus décisifs dans le vestiaire et aussi l’un des moins payés.

C’est à ce moment-là que les négociations entre les agents d’Ansu Fati et Barcelone ont commencé. Le club est conscient qu’il devra faire un énorme effort pour que le joueur renouvelle car à l’été 2022, il pourrait sans aucun doute être le footballeur le plus désirable du marché s’il était libre. Pour sa part, la volonté du footballeur est de continuer dans le club du Barça, d’assumer les galons de l’héritier de Messi et, par conséquent, d’avoir également la reconnaissance économique de ce rôle.

Ansu Fati et le facteur Mendes

Jorge Mendes travaille déjà depuis longtemps à travailler en silence pour améliorer le salaire des Ansu Fati. Le représentant des médias portugais est conscient que le jeune footballeur de 17 ans met fin à son contrat en 2022 et sait que Barcelone devra beaucoup augmenter son salaire s’il veut qu’il signe son renouvellement. La famille de la jeune star a choisi le grand magnat du monde du football pour quelque chose et c’est ici que son grand chef-d’œuvre doit arriver.

L’agent de footballeurs comme Cristiano Ronaldo ou James Rodríguez Il veut obtenir un excellent contrat pour l’équipe de jeunes de Barcelone. Le Portugais est clair qu’Ansu est appelé à être l’un des meilleurs joueurs du monde et c’est pourquoi il veut que son représentant signe une grande rénovation.

le conversations entre Ansu Fati et Barcelone pour son renouvellement ils sont sur la bonne voie, mais ils ne sont pas fermés. Dans tous les cas, l’accord conclu doit être ratifié par le nouveau conseil d’administration élu lors des élections du 24 janvier. Il semble clair que la continuité du jeune joueur à Barcelone sera l’un des rares points où il y a unanimité parmi tous les candidats.