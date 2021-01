15:26 Il Elche sort avec: Edgar Badía, Barragán, Verdú, González, Mojica, Marcone, Guti, Josan, Víctor Rodriguez, Rigoni et Boyé.

Notre 1⃣1⃣ pour jouer contre @FCBarcelona # ElcheBarça | #MuchoElche 💚 pic.twitter.com/YK5Kodw7xV – Elche Football Club 🌴 (@elchecf) 24 janvier 2021

15:25. Nous avons déjà les alignements confirmés pour Elche – Barcelone!

15:15 Bonsoir! Il Barcelone Il revient en Ligue pour affronter Elche, dans un duel correspondant à la 20e journée de la Ligue. L’équipe du Barça rend visite à Martínez Valero et le fait sans Leo Messi, qui purge son deuxième et dernier match de pénalité après avoir vu le rouge direct dans le match contre l’Athletic.

Barcelone devra tenter de décrocher les trois points lors de sa visite à Elche pour regagner la troisième place du championnat – provisoirement aux mains de Séville – et ne plus perdre de l’Atlético, leader du tableau et qui continue sans concéder d’échecs. Ronald Koeman pariera sur ses habitués après avoir reposé plusieurs de ses joueurs pour le match de Coupe précédent et, en plus, il est entré dans la liste Dest. Piqué, Ansu Fati, Coutinho et Sergi Roberto restent bas.

Elche est 18e de la Ligue, avec 17 points après 17 matchs pour l’équipe d’Elche à son retour en Première Division. L’équipe de Jorge Almirón n’a pas été victorieuse depuis trois mois, mais affronte le duel avec confiance et la tranquillité d’esprit que l’attaquant argentin de l’équipe du Barça ne sera pas à la rencontre.

Il Elche- Barcelone de la Ligue Santander se joue à partir de 16h15 au Martínez Valero, dans la ville d’Alicante. Le jeu peut être vu à la télévision via la chaîne Movistar La Liga et vous pouvez également le suivre en direct et en ligne via OKDIARY, avec minute par minute et les buts de ce match de championnat. Bientôt, nous connaîtrons la composition de Elche – Barcelone.