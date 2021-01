Il FC Barcelona, après le fiasco qui a conduit au nul contre Eibar, a réagi à El Alcoraz, déjà avec Leo Messi dans le onze de départ, et a remporté une victoire forcée contre le Huesca même si il l’a fait pour le minimum et s’exposer à son rival pourrait lui faire peur dans les dernières minutes.

Deux trébuchements d’affilée contre des rivaux théoriquement mineurs pour une équipe de l’entité de l’équipe catalane semblaient trop nombreux et cela a été démontré sur le terrain aragonais où il prévalait, bien que a laissé des doutes sur sa capacité à marquer, pour tenter de maintenir ses quelques options au titre comme le commente son entraîneur, Ronald Koeman.

L’équipe de Barcelone, avec la victoire à la Pyrrhus, n’a fait que confirmer son favoritisme contre la lanterne rouge de la catégorie, qui n’a pu gagner qu’un match et dont la Ligue est contre d’autres équipes, bien que, avant de jouer, l’erratique La trajectoire des Catalans cette campagne lui a fait rêver qu’une victoire était possible.

Et cette trajectoire s’est reflétée dans les deux parties du match, une première étant la brillante équipe qui a surpassé sa rivale de bout en bout et une seconde dans laquelle il s’est contenté du résultat et a pu se faire ébouillanter.

L’ensemble de Ronald Koeman a exercé un domination écrasante de la possession du ballon Déjà dès le début du match, qui atteignait 83,8% à certains moments, et étant fidèle à son jeu, il jouait et jouait à la recherche d’espaces dans la défense fermée de son adversaire, qui s’abritait pratiquement en bordure de la grande surface.

LaLiga Santander: Huesca – Barcelone. .

L’équipe catalane, avec Ousmane Dembélé et Jordi Alba comme ouvre-boîte sur le côté gauche, il a généré des occasions dès le début qui ont été adressées à un Pedro González “Pedri” qui s’est écrasé dans le but local dans le premier qu’il avait et dont la tête dans le deuxième est allé légèrement haut.

La troisième fois a été le charme du Barça, qui n’était pas pressé car il a trouvé des trous dans le mur de Huesca avec une certaine facilité, grâce à une croix mesurée en diagonale de Leo Messi à Frenkie de Jong qui a battu la défense et a ouvert le score à 27.

Et cela aurait pu être pire pour l’équipe de Miguel Angel Sánchez “Michel” si ce n’était pas parce que son gardien, Álvaro Fernández, a fait deux grandes interventions, d’abord à Dembélé, avec une sortie providentielle, puis à Messi lors du lancement d’un coup franc direct dans les dernières minutes de la première période.

Avec la tranquillité d’avancer sur le tableau de bord, les visiteurs ont maintenu la possession en seconde période mais ont ralenti le rythme de jeu et aussi les chances, ce qui a conduit à avoir l’épée de Damoclès au-dessus de leur tête en pensant que leur rival pourrait leur donner un effrayer.

Il Huesca a essayé dans les dernières minutes mais la chance la plus claire a été donnée par la frappe du talon de Rafa Mir à la 63e minute, que Ter Stegen a sauvée et a suscité peu d’inquiétude.

Fiche technique:

0 – SD Huesca: Alvaro Fernandez; Pulido (Juan Carlos, m.72), Insua, Siovas, Javi Galán; Mikel Rico (Doumbia, m 65), Mosquera, Seoane (Ferreiro, m 72); Sergio Gómez (Okazaki, m.72), Rafa Mir et Ontiveros.

1 – FC Barcelone: Ter Stegen; Dest (Pjanic, m 75), Araújo, Lenglet, Jordi Alba; De Jong, Busquets (Mingueza, m.75); Messi, Pedri, Dembelé; et Braithwaite (Griezmann, m 81).

But: 0-1. M.27. De Jong.

Arbitre: Cuadra Fernández (Comité des Baléares). Il a donné un carton jaune à l’entraîneur local Michel et Ontiveros.

Incidents: match correspondant à la dix-septième journée de la Ligue de Santander joué au stade El Alcoraz de Huesca à huis clos. Leo Messi a disputé 750 matchs officiels et 500 matchs de championnat avec le maillot du FC Barcelone.