Barcelone et le Betis se rencontreront au Camp Nou ce samedi à 16h15 dans un match crucial pour les hommes de Ronald Koeman, qui ont pris un mauvais départ en Santander League, dans lequel ajoutez quatre matchs sans remporter la victoire. Ahead sera un Betis qui est bien en compétition après l’arrivée sur le banc de Manuel Pellegrini.

L’équipe du Barça arrive à la rencontre après la victoire contre le Dinamo Kiev en Ligue des champions, même si les sensations sont confuses. Barcelone de Ronald Koeman profite de chaque match de de nombreuses occasions qu’ils ne sont pas en mesure de se matérialiser et dans la dernière ligne droite des accidents, ils finissent par souffrir de ne pas avoir été condamnés beaucoup plus tôt. Que, quand ils gagnent, ce qui ne se produit pratiquement que en Ligue des champions, où ils ont trois victoires complètes.

Et est-ce que en Liga, les résultats sont très différents. Deux nuls et deux pertes sont la balance de Barcelone lors des quatre derniers matchs, quelque chose les laisse plus près de la relégation que des positions européennes, même s’il faut noter que les hommes de Ronald Koeman ont encore deux matchs en attente. Malgré cela, la perte de tant de points laisse l’équipe culé dans une situation délicate, qui n’ont plus de marge d’erreur après avoir vu que leurs principaux concurrents, le Real Madrid et l’Atlético, jouent très peu.

Quant à l’équipe, Ronald Koeman peut compter sur tous ses joueurs sauf Philippe Coutinho et Ronald Araújo, qui continuent de se remettre de leurs blessures. À nouveau sous les projecteurs, Leo Messi, qui n’a marqué que des buts de pénalité cette saison et a laissé des images critiquées par les fans du Barça. Le visage de la médaille est Ter Stegen, qui est revenu en grande partie en offrant un excellent niveau lors du match d’une semaine de Ligue des champions contre le Dinamo Kiev.

Betis, sans Fekir

Ahead sera Betis, qui est l’une des grandes sensations de la Ligue. Manuel Pellegrini a changé le visage de l’équipe Heliópolis, qui l’an dernier avec Rubi n’a pas commencé malgré la grosse dépense réalisée. L’une de ses grandes signatures il y a deux étés est Nabil Fekir, qui ne pourra pas être au Camp Nou en raison d’un malaise physique et du club ils ont préféré ne pas risquer et qu’il soit disponible pour les jours suivants.

Le footballeur qui devra s’inquiéter à Can Barça est une vieille connaissance comme Cristian Tello. L’ailier est en excellente forme et sera l’une des principales menaces du Betis. Avec l’ancien joueur du Barça, il y aura aussi Canales, Sanabria ou un vieux rockeur comme Joaquín Sánchez. D’autres joueurs avec un passé du Barça reviennent également au Camp Nou: Claudio Bravo et Marc Bartra.