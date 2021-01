▲ Lio espère connaître sa punition pour l’attaque de Villalibre, de l’Athletic Bilbao. Afp photo

Afp et Ap

Journal La Jornada

Mardi 19 janvier 2021, p. a11

Madrid. Barcelone semblait en voie de guérison, l’équipe de Ronald Koeman avait de nouveau souri après un début de saison inégal en marquant quatre victoires, mais l’expulsion dimanche de Lionel Messi en finale de la Super Coupe d’Espagne pourrait lacérer la marche de l’équipe. Barcelone, dont le conseil d’administration présentera des allégations pour parvenir à la punition la moins possible, a rapporté Mundo Deportivo.

Septième du championnat début 2021, le Barça a atteint sa troisième position actuelle, à deux pas du Real Madrid et du leader Atlético de Madrid. Messi, 33 ans, a également semblé retrouver sa joie sur le terrain, enchaînant les doubles contre l’Athletic Bilbao et Grenade lors de ses deux derniers matches de championnat, mais la Super Coupe et son expulsion en finale l’ont tendu en attendant d’être puni. .

La star argentine était dans le doute jusqu’à la dernière minute en raison d’une gêne physique, mais il a sauté sur le terrain dimanche lors de la finale perdue en prolongation 3-2 contre l’Athletic Bilbao. Leo venait d’une blessure et cela se voyait. Dans sa performance et celle de toute l’équipe, le directeur du journal sportif catalan Mundo Deportivo, Santi Nolla, a écrit dans sa chronique lundi.

Fin horrible pour Messi, qui a joué à un rythme de chariot. Peut-être qu’il n’était pas là, peut-être qu’il n’aurait pas dû jouer, mais qui le lui dit? Son rythme fatigué était celui du Barça, a déclaré le président d’honneur du journal As, Alfredo Relaño. Sans plan, sans idées, sans ressources et, en plus, sans Pedri, Messi ne peut pas tout faire, a ajouté le journal Sport.

En général, la presse ibérique a attaqué l’Argentin pour son attaque sur Asier Villalibre, qui lui a valu le premier carton rouge en tant que Blaugrana. Il a quitté le terrain de la pire façon possible, a écrit Marca, qui a prédit au moins deux matchs de suspension.

Le capitaine du Barça a été expulsé pour avoir frappé un adversaire avec son bras en utilisant une force excessive alors que le ballon était en jeu, mais pas à une distance du jeu, indique le rapport de l’arbitre. Leo pourrait être sanctionné entre un et 12 matchs, en fonction de la gravité considérée par la commission de discipline de la Fédération espagnole de football.

La sanction doit être appliquée lors des prochains matches de Coupe (Barcelone joue jeudi) et en championnat, en fonction du nombre de matches qui leur sont imposés.

Une absence qui, si elle se prolonge, pourrait ralentir la trajectoire ascendante d’une équipe très dépendante de Rosario, qui termine son contrat en juin et n’a pas encore renouvelé avec un Barça, plongée dans une crise institutionnelle et dirigée par un conseil provisoire en attente être en mesure de tenir des élections.

Pendant ce temps, le directeur sportif du Paris Saint Germain, Leonardo, a exprimé son intérêt pour Messi avant la fin de son contrat avec le Barça, mais a assuré que le club français ne concourrait toujours pas pour ses services.

De grands joueurs comme Messi seront toujours sur la liste du PSG, mais ce n’est pas le moment d’en parler ou de rêver. Nous ne sommes pas encore assis à la table (des négociations); cependant, notre place est réservée, a-t-il commenté dans une interview au magazine France Football.