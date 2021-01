Il Barcelone a gagné 0-2 à Elche dans un match dans lequel ils ont une fois de plus montré que le football plat avec beaucoup de possession mais sans trouver les trous pour générer des chances de marquer. Le premier d’entre eux était l’œuvre de De Jong, qui n’avait qu’à pousser le ballon au-dessus de la ligne. Le second, presque à la fin de la réunion avec un en-tête de Riqui Puig après un centre mesuré du milieu de terrain néerlandais.

L’équipe du Barça a visité le Martinez Valero avec une charge minute inhabituelle. En une semaine, ils ont disputé quatre matchs, trois officiels et un qui vient de l’ajout des extensions de tous ces accidents. Trop de charge, même si ce sont aussi des risques professionnels si vous participez à différentes compétitions. De plus, malgré les blessures, l’équipe de la Barcelone est encore légèrement large, il n’y avait donc aucune excuse pour prendre les trois points de Elche.

Et pour cela, gagner et suivre dans le sillage de l’Atlético de Madrid, Ronald Koeman il a aligné l’une des meilleures équipes disponibles. Ter Stegen défendu le but et devant l’Allemand étaient Mingueza et Jordi Alba sur les côtés et Araújo et Umtiti -donner du repos à Lenglet- dans l’axe de l’arrière. Busquets, De Jong et Pedri formé ce trivot dans le noyau et l’équipe l’a complété Griezmann, Dembélé et Braithwaite en l’absence de Leo Messi, qui purgeait son deuxième et dernier match de pénalité.

J’ai roulé le ballon Martinez Valero et depuis le début tu as vu un Elche bien planté sur le green. L’équipe de Jorge Almiron n’a pas laissé de trou à un Barcelone qu’il appréciait la possession mais ne pouvait même pas trouver un minimum d’espace pour effrayer l’équipe locale. La défense d’Elche était ferme et tout ce qui permettait à la Barça était de tirer de loin, bien que le Ronald Koeman ils ont été lents à essayer.

En fait, la première fois que le culé est venu avec une tête de Griezmann à onze minutes. Dembélé a accroché une faute et les Français ont dirigé un tir très facile pour Edgar Badía, sans aucun doute, l’un des meilleurs gardiens de but jusqu’à présent cette saison. Il Barcelone Il n’était pas tout à fait à l’aise sur le green au fil des minutes. Antoine s’est porté volontaire, mais n’a rien pu retirer. À Pedri le football prodigieux de Leo Messi. De Jong il apparaît dans tous les quadrants verts «a lo Llorente». Dembélé, l’un des plus actifs, lui a donné de la vitesse et a dribblé, mais a fini par déconner et tout s’est terminé dans l’eau.

Avec un Barça les coups plats et longs étaient les meilleures chances qu’ils généraient. Premier Jordi Alba de l’avant, mais le cuir est parti. Un autre coup de Busquets qui s’arrête en douceur Edgar Badía. Volley de croissant défectueux de Pedri. J’ai dit, le mur défensif de la Elche il n’a pas laissé un seul trou. Pendant ce temps, l’équipe locale n’a pas pu s’approcher des environs du Ter Stegen.

Et comme cela arrive souvent, avant la pause, le Barcelone a réussi à prendre de l’avance sur le tableau de bord grâce à une action malheureuse pour lui Elche. Centre de l’aile gauche de Martin Braithwaite et Diego González essayez de le couper avant Griezmann couronner le tout. Le ballon entre dans le but et, juste avant qu’il n’entre complètement, il arrive De Jong pour le pousser. Sans la participation du Néerlandais, cela aurait également été un objectif pour ceux de Ronald Koeman, que grâce à la seule erreur défensive jusqu’à présent, ils sont allés aux vestiaires en gagnant 0-1, bien que Josan testé un Ter Stegen qui a attrapé la balle sans problème.

La seconde moitié a commencé avec le Barcelone dominant, mais comme en première mi-temps, ils n’ont pas réussi à déranger le Elche. Comme précédemment, nous avons parlé de revers, ceux de Almiron pour égaliser le concours. Grosse erreur dans le contrôle de Mingueza ça permet Rigoni se tenir main dans la main devant Ter Stegen. Il a bien défini, mais le pied que l’ancien Gladbach a mis était énorme, plus typique de ce que l’on voit maintenant de la Coupe du monde de handball. Et dans la pièce suivante, il a aussi brillé Badía avec un très bon étirement avant un tir de Dembélé.

Les minutes passèrent et le Elche il a dû s’étirer un peu plus pour voir si la flûte jouait et il pouvait même le match, mais le Barcelone Je ne voulais pas lui offrir des options. Les azulgranas ont continué à hanter la région de Edgar Badía, mais la défense a bien réussi à bloquer n’importe quel tir ou centre. Dans l’un d’eux, que Pedri Il a tiré depuis le croissant de la surface, sur le point de tromper le gardien de but de l’équipe d’Elche, mais il a bien réagi et a fini par éviter ce qui aurait été le deuxième but de Barcelone.

Trincao entré par Dembélé et Busquets Il a vu un jaune qui l’empêchera de se venger en Ligue contre l’Athletic la semaine prochaine pour avoir purgé une sanction. J’ai eu cette mauvaise nouvelle Barça et quelques minutes plus tard un autre. Ou c’était bien, selon la façon dont vous le regardez. L’équipe du Barça a demandé un penalty pour une possible main de Verdú, mais l’arbitre a fait valoir qu’elle était soutenue par le vert, donc cela n’a pas été indiqué. Qui aurait été le brave homme qui l’a lancé? Peut-être Ter Stegen imiter Dmitrovic.

Ils sont entrés dans les dix dernières minutes et Edgar Badía a offert sa meilleure version en mettant deux mains providentielles à Francisco Trincao. Barcelone a touché le deuxième et n’est arrivé qu’à la minute 88 lorsque Riqui Puig envoyé au fond du but, la tête la première, un centre de Frenkie de Jong. L’équipe de jeunes avait sauté au vert pour Pedri deux minutes avant et après son but et deux minutes d’addition, le match s’est terminé si bien que le Ronald Koeman 3 points seront pris dans un match de service minimum.