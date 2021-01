Les joueurs de Barcelone, qui viennent de dribbler contre COVID-19 après que deux membres de leur équipe d’entraîneurs aient été testés positifs lors des tests PCR ce lundi, mettra la nouvelle Athletic de Marcelino à l’épreuve le jour des Trois Rois à 21h00. García Toral, qui fera ses débuts en tant que nouvel entraîneur de l’équipe de Biscaye.

Après l’annonce de la deux cas de coronavirus chez les entraîneurs Toute l’équipe de Barcelone a de nouveau subi des tests PCR mardi, obligeant l’entraînement à être déplacé à mardi après-midi et reportant la conférence de presse de Ronald Koeman.

Enfin, aucun membre de la première équipe du Barça n’a été testé positif, et Koeman aura tous les joueurs, sauf les blessés, pour rattraper la Liga Santander, puisque le match de San Mamés est un match reporté qui correspond à la deuxième journée du championnat.

Les Catalans visitent Bilbao après avoir remporté par le minimum à El Alcoraz contre Huesca (0-1), et au milieu d’un semaine pleine d’engagements de championnat à domicile, qui culminera avec le duel de ce samedi contre Grenade.

Jusqu’ici dans la ligue, Barcelone n’a obtenu que 10 points sur 21 possibles lors des matchs à l’extérieur. Gagner régulièrement en dehors du Camp Nou est un problème en suspens pour une équipe qui cette semaine a une chance de se racheter.

Contre l’Athletic, il est probable que Koeman, comme cela s’est produit contre Huesca, oubliera définitivement l’expérience des trois centres et pariez sur 4-3-3 ou 4-2-3-1 en tant que système de jeu, avec Sergiño Dest et Jordi Alba dans les ailes et avec Ronald Araújo et Clement Lenglet se formant à nouveau dans l’axe de l’arrière.

Miralem Pjanic pourrait donner reste à Sergio Busquets au centre du terrain et Antoine Griezmann pour rendre le titre au détriment de Martin Braithwaite, alors que le reste de l’équipe serait le même que celui déjà joué à El Alcoraz. Et c’est que l’entraîneur de l’équipe du Barça, avec le blessé de longue date Gerard Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati et Philippe Coutinho n’a pas grand-chose d’autre à choisir non plus.

Pour sa part, Marcelino fait ses débuts à San Mamés en tant que nouvel entraîneur de l’Athletic dans un affrontement très exigeant contre un Barça qui le joue également car il ne peut pas sortir du haut du classement s’il veut se battre pour la Liga.

Il devra également le faire dans un champ hostile, car Dernièrement, les Catalans ne sont pas très bons à ‘La Catedral’, où ils enchaînent trois matchs sans gagner et deux défaites consécutives. Les deux inoubliables pour les fans de rojiblancos, notamment à cause des buts angoissants sur le coup de l’heure d’Aritz Aduriz et Iñaki Williams.

Curieusement, les deux 1-0 ont été remportés par Gaizka Garitano, l’entraîneur qui a limogé dimanche le conseil d’administration présidé par Aitor Elizegi d’une manière que l’environnement rojiblanco tourne toujours. Après une victoire convaincante à San Mamés contre Elche qui a placé l’Athletic neuvième du tableau et aussi proche de l’Europe que loin de la relégation. Clôture surprenante d’une étape dans laquelle, avec un jeu meilleur ou pire, Garitano a toujours été à la hauteur des exigences de résultats dans l’entité basque.

Marcelino arrive, à qui il s’attend à un bon départ avec des crashs dans une semaine contre le Barça, l’Atlético de Madrid et le Real Madrid, et, après une seule séance d’entraînement, on ne sait pas comment il affrontera le match. Même si le doute est plus le système de jeu pour qui il choisira plutôt que pour les hommes qu’il mettra dans les champs. L’Asturien préfère le 4-4-2 au 4-2-3-1 que Garitano avait l’habitude d’utiliser.

Il est prévisible que dans cet arrangement, ils décideront d’un onze très similaire à celui qui a donné un bon niveau dans la victoire courte mais méritée contre Elche: Unai Simón; De Marcos, Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri; Victor, Vesga; Williams, Muniain, Berenguer; et Raúl García.

S’il y a des changements, pour des raisons tactiques ou pour rafraîchir un groupe qui affronte son troisième match en six jours, Ander Capa, Dani García, Asier Villalibre et / ou Jon Morcillo pourraient entrer. Capa, le partant habituel, le ferait pour qu’Oscar de Marcos, son remplaçant contre Elche, joue plus avancé; Dani, qui a perdu son emploi cette saison, à renforcer défensivement le milieu de terrain: le ‘Búfalo’ Villalibre en attaque pour faire équipe avec Iñaki Williams; et le gaucher Jon Morcillo pour remplir un groupe. Ce sont des victimes sensibles en raison de la blessure de Yeray Álvarez, qui termine une belle saison, et d’Unai López, avec qui les options pour le milieu de terrain sont réduites à celles de Villaviciosa.

Files d’attente probables

Athlétique: Unai Simón; De Marcos, Nuñez, Íñigo Martínez, Yuri; Victor, Vesga; Muniain, Berenguer; Williams et Raúl García.

Barcelone: Ter Stegen; Dest, Araújo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong, Pedri; Dembélé, Griezmann et Messi.

Arbitre: Carlos del Cerro Grande (Comité de Madrid)

Stade: San Mamés.

Programme: 21:00 heures.

Des postes: Athlétique (9e, 21 points); Barcelone (5e, 28 points).

La clé: La réponse de l’Athletic lors du premier match de Marcelino García Toral sur son banc et celui de Barcelone à son net désavantage face au leader, l’Atlético de Madrid, qui lui prend 10 points avec un match moins joué.

Les données: Le dernier but de Barcelone à San Mamés était le 28 octobre 2017, dans un match qui s’est terminé 0-2. Avec Garitano sur le banc de l’Athlétisme, les Catalans n’ont marqué aucun but lors de leurs visites dans le fief de Léon.

La phrase: “Si ceux d’en haut rattrapent une mauvaise séquence, on peut raccourcir les distances”, a affirmé un Ronald Koeman qui ne cède toujours pas par perdu le titre de champion, en conférence de presse après la Huesca-Barcelone.

L’environnement: Avant de se rendre à Bilbao, l’équipe de Barcelone a été contrainte de subir un nouveau test PCR après que deux membres de l’équipe d’entraîneurs de la première équipe aient été testés positifs lundi.