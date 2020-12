18:31 Ronald Koeman Il revient pour parier sur cinq défenseurs, avec trois centres et deux couloirs et laisse Busquets et Coutinho sur le banc. Dembélé est également remplaçant, qui revient aujourd’hui sur une convocation avec l’équipe du Barça. Nous nous souvenons que Messi n’est pas entré dans la liste et Jordi Alba, qui purgeait un jeu de pénalité pour avoir accumulé des cartes.

18:27 Il Eibar sort avec: Dmitrovic, Pozo, Burgos, Bigas, Soares, Sergio, Diop, Inui, Expósito, Kazdior et Kike García.

HAMAIKAKOA ⚔️ ALIGNEMENT # BarçaEibar pic.twitter.com/1kOWL8rJjZ – SD Eibar (@SDEibar) 29 décembre 2020

18:25 Il Barcelone sort avec: Ter Stegen, Dest, Lenglet, Araújo, Mingueza, Firpo, Pjanic, De Jong, Pedri, Griezmann et Braithwaite.

BARÇA XI # BarçaEibar

🔵🔴 pic.twitter.com/3KJ6v4QHPC – FC Barcelone (@FCBarcelona_es) 29 décembre 2020

18:24 Nous avons déjà le line-up de Barcelone – Eibar!

18h15. Bonsoir! Bienvenue dans le direct de OKDIARY dans lequel nous vivrons en direct et en ligne sur Barcelone – Eibar, qui se joue cet après-midi au Camp Nou. Barcelone accueille Eibar chez lui dans un duel correspondant au 16e journée de la Ligue de Santander. Après une courte pause, l’équipe du Barça revient dans la Ligue et le fait avec la visite d’Eibar, un match qui servira à clôturer 2020 dans le Camp Nou.

Il Barcelone a pris de brèves vacances après sa victoire à Valladolid (0-3) avec des buts de Lenglet, Braitwaite et Leo Messi. Un butin en trois points qui a donné aux Catalans une certaine tranquillité d’esprit après un parcours avec de nombreux hauts et bas dans la Ligue par Barcelone. L’équipe de Ronald Koeman occupe la cinquième place du tableau, avec 24 points après 14 matchs. Huit points le séparent du haut du tableau et c’est pourquoi il ne peut plus se permettre d’erreurs, moins à domicile, où lors du dernier match, ils ont laissé deux points contre l’équipe du Che.

Il Eibar il visite également le Camp Nou avec l’urgence de marquer des points. L’équipe armurière touche la zone de relégation, avec 15 points après 15 matchs, ce qui la place à la 17e place de la Ligue de Santander. L’équipe de Mendilibar tentera d’éviter une nouvelle défaite, qui serait la troisième consécutive, après avoir chuté au Real Madrid et Alavés les jours précédents, et qui les laisserait au risque de terminer l’année dans la zone que tout le monde veut éviter.

Barcelone et Eibar se rencontrent cet après-midi au Camp Nou à partir de 19h15 – une heure de moins aux Canaries -. Un jeu qui peut être vu à la télévision via Movistar La Liga et que nous vivrons minute par minute dans OKDIARY, en détail sur ce qui se passe dans le Barcelone – Eibar au Camp Nou.

Un match dans lequel on sait déjà Leo Messi ne sera pas là protagoniste ces derniers jours après la diffusion de l’interview dans laquelle le capitaine du Barça s’est ouvert sur la façon dont il a vécu ces derniers mois et ce qu’il pense de son avenir. L’Argentin n’est pas disponible pour cette rencontre entre Barcelone et Eibar et rejoindra ses coéquipiers dès janvier.

Bientôt, nous connaîtrons les alignements officiels pour cela Barcelone – Eibar, que nous allons vivre en direct et en ligne via OKDIARIO, avec le match de Ligue au Camp Nou, en direct.