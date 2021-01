Minute 5. Coup de pied de coin Barcelone, le premier de la réunion. Il a trouvé l’Araujo sphérique et n’a pas pu diriger le tir. Il sort très haut, au-dessus du but.

Minute 1. Mojica hors-jeu lors de la première approche de la zone de Ter Stegen par Elche.

EEEEEMM COMMENCE LA FÊTE !!!!!!! En jeu, Elche – Barcelone

16:14 Tout est prêt au Martínez Valero pour que cet Elche – Barcelone commence! Les 22 joueurs sont déjà sur le terrain. On se souvient rapidement des onze:

Il Elche Sortie avec: Edgar Badía, Barragán, Verdú, González, Mojica, Marcone, Guti, Josan, Víctor Rodriguez, Rigoni et Boyé.

Il Barcelone Sortie avec: Ter Stegen, Alba, Umtiti, Araujo, Mingueza, De Jong, Busquets, Pedri, Griezmann, Dembelé et Braithwaite.

16:12 Le collégial nommé pour diriger le Elche – Barcelone est Pizarro Gómez.

16:10 Pour sa part, Jorge Almiron, technicien Elche, il s’est prononcé sur l’absence de Leo Messi au Barcelone, rival auquel il fait face en quelques minutes en Ligue. “Barcelone sans Messi joue d’une manière différente, plus structurée, mais sans la magie des meilleurs au monde, qui est indéchiffrable, ça change, mais ils ont beaucoup de hiérarchie et une grande équipe”, a déclaré Jorge Almirón, entraîneur de l’équipe de franjiverde, lors d’une conférence de presse .

16:02 Lors de la conférence de presse précédant la réunion, Ronald Koeman, technicien Barcelone, a souligné la bonne séquence de son équipe loin du Camp Nou. Je ne l’ai jamais vécu. C’est une figure brutale. Huit jeux, c’est fou. Nous avons une note positive, au mois de janvier. En excluant le résultat final contre l’Athletic et 1-1 contre le Real, nous avons remporté le reste des matchs. L’équipe a livré et s’est révélée forte mentalement », a commenté le Néerlandais avant de prendre la Elche dans Ligue.

15:58 En l’absence de Leo Messi, Antoine Griezmann Aujourd’hui, sur le terrain de Martínez Valero, le meilleur buteur du Barça est, avec cinq buts. Dans le Elche, Josan Il apparaît comme le meilleur buteur, avec quatre buts, le même que son partenaire Fidel, absent aujourd’hui. Trois ajoute Boyé, également dans le onze de l’équipe d’Elche.

15:54 Bien que la dernière fois qu’ils se soient vus soit beaucoup plus récente. En pré-saison, Barcelone et Elche ils étaient rivaux dans le trophée Gamper, un match qui a été résolu 1-0 avec un but d’Antoine Griezmann, aujourd’hui partant à Martínez Valero.

15:51 Il Barcelone a visité le Elche à 24 reprises – entre la Ligue et la Coupe du Roi – avec un bilan très égal: dix victoires, neuf défaites et cinq nuls. Bien sûr, lors de la dernière visite de championnat du Barça à Martinez Valero s’est terminé par un 0-6 retentissant en 2015 avec des buts de Piqué, Pedro et des doublets de Neymar et Messi.

15:45 Une demi-heure pour le départ Elche – Barcelone! Bonne ambiance dans le Martínez Valero, le soleil brille et il y a une température de 21 degrés à cette heure de l’après-midi dans la ville d’Alicante.

15:42. Le jour précédent de Ligue, il Elche a fait match nul contre Valladolid (2-2) lors de la 19e journée, alors que le Barcelone ils ont battu Grenade (0-4) dans un duel qui s’est joué le 9 janvier.

15:33 À Elche, il y a des remplaçants: Diego Rodríguez, Sánchez Miño, Nino, Pere Milla, Tete Morente, Luismi, Lucu, Cifuentes, Josema, John C., Barri et Salinas

15:29. Ils restent sur le banc du Barça: Neto, Arnau Tenas, Dest, Pjanic, Riqui Puig, Lenglet, Trincao, Matheus, Junior et Konrad.

15:27 Il Barcelone sort avec: Ter Stegen, Alba, Umtiti, Araujo, Mingueza, De Jong, Busquets, Pedri, Griezmann, Dembelé et Braithwaite.

15:26 Il Elche sort avec: Edgar Badía, Barragán, Verdú, González, Mojica, Marcone, Guti, Josan, Víctor Rodriguez, Rigoni et Boyé.

15:25. Nous avons déjà les files d’attente confirmées pour le Elche – Barcelone!

15:15 Bonsoir! Il Barcelone Il revient en Ligue pour affronter Elche, dans un duel correspondant à la 20e journée de la Ligue. L’équipe du Barça rend visite à Martínez Valero et le fait sans Leo Messi, qui purge son deuxième et dernier match de pénalité après avoir vu le rouge direct dans le match contre l’Athletic.

Barcelone devra tenter de décrocher les trois points lors de sa visite à Elche pour regagner la troisième place du championnat – provisoirement aux mains de Séville – et ne plus perdre de l’Atlético, leader du tableau et qui continue sans concéder d’échecs. Ronald Koeman pariera sur ses habitués après avoir reposé plusieurs de ses joueurs pour le match de Coupe précédent et, en plus, il est entré dans la liste Dest. Piqué, Ansu Fati, Coutinho et Sergi Roberto restent bas.

Elche est 18e de la Ligue, avec 17 points après 17 matchs pour l’équipe d’Elche à son retour en Première Division. L’équipe de Jorge Almirón n’a pas été victorieuse depuis trois mois, mais affronte le duel avec confiance et la tranquillité d’esprit que l’attaquant argentin de l’équipe du Barça ne sera pas à la rencontre.

Il Elche- Barcelone de la Ligue Santander se joue à partir de 16h15 au Martínez Valero, dans la ville d’Alicante. Le jeu peut être vu à la télévision via la chaîne Movistar La Liga et vous pouvez également le suivre en direct et en ligne via OKDIARY, avec minute par minute et les buts de ce match de championnat. Bientôt, nous connaîtrons la composition de Elche – Barcelone.