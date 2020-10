La situation dans le Club de football de Barcelone est critique. Il n’y a rien de nouveau, les derniers événements au sein du Blaugrana l’indiquent. La sortie de Josep Maria Bartomeu c’était un autre jeton qui tombait d’une longue ligne, l’un après l’autre. Le club a jusqu’au 5 novembre prochain pour faire une réduction de salaire de 190 millions d’euros, tel que rapporté par RAC1. Sinon, avec une faible marge de moins d’une semaine et avec l’opposition du staff, Le Barça pourrait être plongé dans une faillite.

Depuis vendredi dernier, les avocats du club qui dirige désormais le Conseil d’administration de Carles Tusquets Ils négocient avec l’équipe – plutôt avec leurs représentants légaux – la réduction de salaire que Bartomeu a annoncée il y a des semaines et qu’il n’avait trouvé la libération qu’avec quatre des joueurs: Piqué, Lenglet, De Jong et Ter Stegen. C’est une étape importante que tout le monde s’est assise pour négocier la réduction, qui, selon le club, devrait être d’environ 30% des salaires de l’ensemble du vestiaire pour entrer dans cette réduction de 190 millions d’euros dont le Barça a besoin pour survivre.

Cependant, parvenir à un accord dans un laps de temps aussi court sera difficile alors que cette grande partie de la main-d’œuvre était réticente il y a quelques jours à tout type de réduction de leurs contrats, ou à des rénovations en couverture pour intégrer leurs contrats dans les comptes courants. Surtout avec le contrat Leo Messi il y a une certaine attente. Non seulement à cause de sa figure, emblème de l’entité, mais parce qu’à la fin de sa relation il pourrait partir gratuitement et ils devront également payer une pincée importante sous forme de bonus à la fin.

Le coronavirus a conduit le club à perdre d’importantes sommes d’argent via les guichets des Barcelone. Pas seulement pour ceux des parties, sans audience depuis mars et sans date de retour; mais aussi pour ses musées et ses visites, ainsi que les ventes importantes qu’ils ont accumulées dans leurs magasins officiels. Le vide économique a été critique la saison dernière, alors que les deux tiers de la concurrence se sont réglés normalement, dans celui-ci avec une deuxième vague de pandémie, cela pourrait être encore pire.

C’est pourquoi il est crucial pour le club que les joueurs acceptent cette baisse de salaire, la deuxième depuis le début de la pandémie en mars, pour s’adapter aux revenus dont le club dispose aujourd’hui, bien inférieurs aux attentes il y a longtemps. Sinon, le Barcelone J’irais tout droit et sans freins vers un la faillite qui pourrait détruire tout ce qui a été construit au cours des dernières décennies Can Barça, avec des élections électorales encore à déterminer dans les mois à venir …