Journal La Jornada

Jeudi 27 août 2020, p. a10

Madrid. Barcelone ne se résigne pas à se retrouver sans Lionel Messi. Un jour après que la star argentine a annoncé au club son désir de partir, et que la nouvelle a secoué le monde du football et fait la une des journaux, l’équipe catalane a insisté sur le fait que leur nouveau projet tournait autour de l’attaquant.

Notre idée est de construire une équipe gagnante autour du meilleur joueur du monde, a déclaré le directeur sportif Ramón Planes.

Le manager a pris la parole lors de la présentation officielle de l’attaquant portugais Francisco Trincão, un acte qui avait été programmé avant l’annonce choquante de Messi. Nous faisons un travail interne pour convaincre Leo, a déclaré Planes. «Messi et le Barça sont un mariage qui a beaucoup donné et nous voulons que cela continue. Nous ne pouvons pas en faire un différend. «

Des dizaines de supporters se sont présentés à l’entrée du stade Camp Nou mardi soir pour exiger la démission du président Josep Bartomeu, et certains ont réussi à entrer sur le site pendant de brefs instants. Ils se sont faufilés quand les portes ont été ouvertes pour laisser sortir un camion. Les manifestants se sont affrontés avec la police, mais se sont dispersés.

C’est une situation inconfortable pour tout le monde, a déclaré le fan du Barça Oriol Aznar. Cette directive aurait dû démissionner il y a longtemps. Mauvais résultats, mauvaise gestion.

Le premier contrat de Messi avec le club a été signé sur une serviette après un déjeuner entre ses représentants et les responsables du club il y a 20 ans. Mais c’est à travers un burofax – une communication certifiée couramment utilisée en Espagne et qui s’apparente à un fax – qu’il a décidé d’informer l’équipe qu’il ne souhaitait plus continuer dans leurs rangs. Il ne l’a pas fait avec un appel téléphonique ou une réunion en personne avec les dirigeants. Un simple burofax. Dans ce document, Messi a fait appel à la clause de son contrat qui lui permet de partir gratuitement à la fin de chaque saison.

Mais Barcelone a répondu en disant que la clause mentionnée par Messi a expiré le 10 juin, ce qui signifie que le joueur doit payer la résiliation de 700 millions d’euros (827 millions de dollars) s’il veut partir avant l’expiration de son contrat en juin 2021. .

Ce que Lionel Messi soutiendra, c’est que la clause expire à la fin de la saison, qui cette année a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus.

Dans sa réponse au burofax de Messi, le club de Barcelone a déclaré qu’il souhaitait qu’il reste et termine sa carrière avec l’équipe catalane.

Pendant ce temps, l’équipe de Manchester City continue de travailler dur pour que Messi atteigne le club. Selon ESPN, on lui propose un contrat de plusieurs millions de dollars pour trois saisons avec l’équipe anglaise et une retraite au New York City FC de la MLS américaine.