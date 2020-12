Barcelone et la Juventus jouent la première place du groupe G de la Ligue des champions au Camp Nou dans le dernier match de cette phase de la plus haute compétition continentale. En plus du duel de deux des meilleures équipes d’Europe, Leo Messi et Cristiano Ronaldo des visages seront vus pour la première fois depuis que la star portugaise a quitté le Real Madrid.

Il a beaucoup plu depuis la dernière fois que les deux joueurs se sont rencontrés au Clásico en mai 2018, alors qu’ils arrêtaient leurs matchs annuels en raison du départ de Cristiano Ronaldo à la fin de ce cours. Maintenant dans différentes ligues seules la Ligue des champions ou les équipes nationales peuvent les unir, Pour ce que qui sait si le destin amènera une autre confrontation entre les Portugais et Leo Messi dans les années à venir. De plus, il y a aussi l’inconnu de son avenir: l’Argentin peut quitter Barcelone et la Juventus semble vouloir vendre l’ancien Manchester United.

Au match aller, le coronavirus a empêché Leo Messi et Cristiano Ronaldo de se voir. Cette nuit-là, l’Argentin a remporté la victoire à la maison portugaise, bien qu’il n’y ait pas eu de public, car il n’y en aura pas au Camp Nou. OUC’est vraiment dommage que le fan rate un match dans lequel les deux meilleurs joueurs du monde sont mesurés. Barcelone a gagné 0-2 avec des buts de Dembélé, qui ne sera pas dû à une blessure, et de ’10’, qui voudra marquer à nouveau après avoir subi une douloureuse défaite en Santander League contre Cadix.

Et est-ce que Barcelone continue sans se frayer un chemin dans le championnat national. Les hommes de Ronald Koeman ont joué à nouveau, cette fois contre Cadix au Ramón de Carranza, et ils ont déjà moins de points de relégation que de Ligue des champions. Bien sûr, avec deux matchs en attente de jeu, mais les sentiments qu’ils transmettent ont amené l’entraîneur néerlandais à ne plus tenir le coup et à faire savoir à son équipe à quel point il était en colère contre la façon dont certains buts cadraient en raison du manque de agressivité en défense.

En Ligue des champions, c’est le contraire qui lui arrive. L’équipe du Barça est la seule équipe de la compétition à avoir remporté de nombreuses victoires, de sorte que l’image d’une équipe sûre en Europe se heurte à cette autre de fragilité qu’ils montrent dans le tournoi de la ligue. La Ligue des champions doit servir de vaccin pour que Barcelone revienne sur la bonne voie en Ligue, mais les doses s’épuisent déjà et jusqu’en février, ils ne joueront plus le championnat continental.

Barcelone, comme la Juventus, est déjà classée pour les huitièmes de finale Finale de la Ligue des champions et au Camp Nou, il sera décidé qui ira au prochain tour en tant que tête de série. Ceux de Ronald Koeman l’ont entre les mains et seule une débâcle les empêcherait d’avancer comme les premiers du groupe. La victoire 0-2 à Turin oblige Vecchia Signora à gagner 0-3 si elle veut arracher la première place à l’équipe culé.

Morata, l’autre grande menace

La Juventus arrive au Camp Nou après avoir battu Torino dans le derby de Turin 2-1. McKennie et Bonucci ont marqué des buts pour les Bianconeri et ont ajouté trois points qui les aident à être en quatrième position en Serie A, où ils sont à six unités derrière Milan, qui semble se réveiller de leur léthargie et montre leurs aspirations à Être à nouveau l’une des grandes équipes d’Italie en termes de résultats et pas seulement à cause de son nom.

Outre Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata sera un autre des hommes avec lesquels Barcelone devra faire attention. L’attaquant madrilène a réussi un triplé au match aller, mais tous ses buts ont été refusés pour hors-jeu. L’ex de l’Atlético et du Real Madrid renaît à Vecchia Signora et a laissé de grands détails sur sa capacité à marquer à ce début du cours, ce qui en fait une menace sérieuse pour l’équipe de Ronald Koeman.

Andrea Pirlo ne pourra pas compter sur le match contre Barcelone avec Chiellini et Demiral, qui ont été exclus de l’appel en raison d’une blessure. Le reste sera à votre disposition au Camp Nou et l’un des visages qui attirera l’attention sera celui d’Arthur Melo, qui, incompréhensiblement dans le contexte sportif, a été vendu à la Juventus par le Barça, et signe de belles performances pour défendre son nouveau T-shirt.