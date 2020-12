20:05 Koeman et Pirlo ne sont pas réservés pour leurs deux as, Messi et Cristiano partiront du début -comme prévu- pour cela Match de Ligue des Champions entre Barcelone et la Juventus de Turin. L’Argentin revient dans la compétition européenne, après s’être reposé les deux jours précédents. De plus, surprise dans le but de la Juventus, avec le La présence de Buffon.

20:04 La Juventus sort avec: Buffon; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Arthur, McKennie; Square, Ramsey; Cristiano et Morata.

20:03 Ils restent sur le banc de Barcelone: ​​Sergio, Aleñá, Braithwaite, Riqui Puig, Neto, Coutinho, Matheus, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, O. Mingueza et Konrad

20:02 le Barcelone sort avec: Ter Stegen; Dest, Lenglet, Araujo, Jordi Alba; De Jong, Pjanic; Trincao, Messi, Pedri; Griezmann.

20:01 Nous avons déjà les onze! Et attention, il y a une surprise …

20h00: Bonsoir! Bienvenue! Nous sommes déjà là pour vivre en direct et en ligne, Barcelone – Juventus, match correspondant au sixième et dernier jour de la phase de groupes de la Ligue des champions. Le match débutera à 21h00 – une heure de moins aux Canaries – et se jouera au Camp Nou.

Barcelone et la Juventus viens à ça dernier jour de la Ligue des champions déjà qualifié pour les huitièmes de finale, mais reste à décider qui passe comme premier du groupe et qui le fait comme deuxième. C’est un aspect très important pour éviter les «noix de coco» lors du prochain tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions (14 décembre). L’équipe azulgrana occupe la première place du groupe G, avec trois points supplémentaires que l’équipe bianconero. Seule une défaite par trois buts ou plus ou avec une marge de deux – sauf 0-2 – ferait perdre aux Catalans leur statut de premier groupe.

Mis à part qui occupe la première place du groupe G, cette Barcelone – Juventus a une grande motivation: Cela suppose les retrouvailles entre Leo Messi et Cristiano Ronaldo. L’Argentin et le Portugais n’ont pas pu se rencontrer lors du match aller, car l’attaquant de Madère a toujours été testé positif au coronavirus et a raté le rendez-vous à Turin. Aujourd’hui, ils seront Messi et Cristiano face à face au Camp Nou comme tant de fois dans le passé dans la ligue. La dernière fois qu’ils se sont rencontrés, c’était il y a deux ans et demi, en League Classic. En Ligue des champions, neuf ans se sont écoulés depuis le dernier rendez-vous de Messi et Cristiano en Europe.

Leo Messi et Cristiano Ronaldo, Barcelone et la Juventus. Ce sont les grands protagonistes de ce soir en Ligue des champions, que nous allons vivre en direct et en ligne via le site Web de OKDIARY. À partir de maintenant, nous allons passer en revue certaines données de ce match passionnant de Ligue des champions entre Barcelone et la Juventus, nous connaîtrons le onze et nous raconterons l’aperçu du match. Soirée des champions au Camp Nou, soirée des champions à OKDIARIO! Nous avons commencé!